Türkiye’nin en büyük çocuk festivali başlıyor

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Türkiye’nin en büyük çocuk festivali başlıyor

Türkiye’nin en kapsamlı çocuk ve aile organizasyonu olan “Yaratıcı Çocuk Festivali” için geri sayım başladı. Festival, 5’inci yaşına yakışır görkemli etkinlik ve şovlarla 8-9 Haziran tarihlerinde Kadıköy Festival Park’ta gerçekleşecek.

Ülkemizin çocukları odağına alan en büyük etkinliği olan “Yaratıcı Çocuk Festivali”, 8-9 Haziran tarihlerinde Kadıköy Festival Park’ta düzenlenecek. Bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilecek olan festivalde birbirinden eğlenceli ve öğretici 100’den fazla etkinlik yer alacak. Bu etkinliklerde çocuklar beceri ve yaratıcılıklarını keşfederken, aileler de keyifli söyleşi ve konserler eşliğinde tadına doyulmaz bir gün yaşayacaklar.

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FESTİVAL PROGRAMI DOPDOLU…

“Yaratıcı Çocuk Festivali” binlerce çocuğu; yaratıcı sanat atölyeleri, ekoloji, tasarım, bilim, trafik ve ileri dönüşüm alanlarında yapılacak nitelikli öğretici atölyelerle buluşturarak farkını ortaya koyacak. Aileler konserler, eğlenceli şovlar ve seçkin markaların onlar için hazırladığı ikram ve etkinliklerle dolu iki günün tadını çıkartacaklar. Festivalin sahne programında yer alacak birbirinden özel isimler ise Evrencan Gündüz, Nejat Yavaşoğulları ve Safiye. Yaratıcı Çocuk Festivali; yaratıcı kabare, büyüleyici cycling, fantastik bilim, bubble ve balon katlama şovları, pandomim sanatçıları, jonglörler, sihirbazlar, hediyeler, yarışmalar ve sürprizlerle dolu, eğlenceli bir hafta sonunu 5’inci yaşında Kadıköy Festival Park’a taşıyacak.

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AİLE BOYU “EKONOMİK” EĞLENCE ARAYANLARA!

Çocukların ve ailelerin saatler boyunca nitelikli eğlence yaşayacağı festivalin en önemli özelliklerinden biri de ekonomik olması. Ziyaretçiler tek biletle, atölyeler, stand etkinlikleri, ortak alan aktiviteleri, gösteri ve konserlerden oluşan 100’den fazla kaliteli etkinliğe katılabilecek.

Her anı çocukların ve ailelerin mutluluğu için titizlikle planlanan Yaratıcı Çocuk Festivali’nin, İstanbul’un etkinlik gündeminin ilk sırasında yer alması ve festivale 20 binin üzerinde katılım olması bekleniyor.

Tarih: 8-9 Haziran 2024

1. seans: 10.00-14.30

2. seans: 15.00-19.30

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