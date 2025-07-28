1979 Marmaris-Çetibeli Yangını

13 Ağustos 1979 sabah saatlerinde, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli beldesinde başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamaz hale geldi. Yangın, özellikle ormanlık alanın kuru ve sık olması nedeniyle hızla yayıldı. Dönemin Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 2 bin 842 hektarlık alan kül oldu.

Yangından en çok etkilenen yerleşim yerleri Çetibeli, Karaca, Beldibi köyleri oldu. Buralarda çok sayıda ev yanarken, onlarca kişi tahliye edildi. Yangında bir vatandaş da hayatını kaybetti; isminin Mehmet Yılmaz olduğu ve Çetibeli köyünde yaşadığı bildirildi.

Yangın, Bülent Ecevit başkanlığındaki 3. CHP hükümeti döneminde gerçekleşti. Ecevit, 15 Ağustos 1979 tarihinde CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek “Sabotaj ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bu tür olaylara karşı devletin reflekslerini güçlendirmek zorundayız,” ifadelerini kullandı.

Dönemin Orman Bakanı olan Mustafa Üstündağ ise 14 Ağustos 1979 tarihli Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, yangının başlangıç noktasında şüpheli bulgulara rastlandığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Üstündağ, “Elde ettiğimiz ilk bulgular, yangının doğal yollarla değil, insan eliyle çıktığını düşündürüyor,” ifadelerini kullandı.

Devrin ana muhalefet partisi Adalet Partisi’nin lideri Süleyman Demirel, 16 Ağustos 1979 tarihinde Afyon düzenlediği bir mitingte hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Demirel, “Devlet, orman yangınları konusunda her yaz aynı felaketi yaşıyor. Hazırlıksızlık ve koordinasyon eksikliği, Marmaris’teki yangını büyütmüştür,” dedi. Ayrıca, yangın söndürme uçaklarının eksikliğine dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise 17 Ağustos 1979 tarihli Tercüman gazetesinde yayımlanan demecinde “Orman yangınları, sadece doğanın değil, milletin servetinin de yok oluşudur. Devlet, bu konuda millî seferberlik ilan etmelidir,” ifadelerini kullandı.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı. 20 Ağustos 1979 tarihinde Marmaris Savcılığı, yangının çıkış noktasına yakın bir kamp alanında izinsiz ateş yaktıkları tespit edilen iki Alman turist ile bir Türk vatandaşını tutukladı. Alman turistler daha sonra yetersiz delil nedeniyle serbest bırakılırken, Mehmet Ali Y. adlı bir şahıs hakkında “taksirle orman yangınına sebep olmak” suçlamasıyla dava açıldı.

Yangının ardından dönemin hükümeti, zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu. Çetibeli ve Karaca köylerinde zarar gören ailelere geçici barınaklar sağlandı. 1979'un Eylül ayında, Tarım Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ağaçlandırma kampanyası kapsamında 1 milyon fidan dikileceği açıklandı.

1979’un sonbaharında, Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yangınla Mücadele Reform Taslağı” kamuoyuna sunuldu. Bu taslakta yangın söndürme ekipmanlarının modernizasyonu, yangın gözetleme kulelerinin artırılması ve hava araçlarının kiralanması gibi önlemler yer aldı. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu projelerin önemli bir kısmı hayata geçirilemedi.

1979 Marmaris-Çetibeli Yangını, sadece Türkiye'nin ormanlarına değil, toplumsal hafızasına da kazınan bir felaket oldu. O yıllarda henüz gelişmekte olan yangınla mücadele teknolojisinin eksikliği, koordinasyon sorunları ve siyasi tartışmalar, felaketin boyutlarını büyüttü. Ancak aynı zamanda bu yangın, Türkiye’de orman yangınları konusundaki farkındalığın artmasına ve kurumsal hazırlığın sorgulanmasına vesile oldu.

Yangından sonra yanan alanların büyük kısmı, yıllar içinde yeniden ağaçlandırıldı. Ancak olayın izleri, özellikle yangında evlerini kaybeden ve tahliye edilen köy halkının hafızasında hâlâ canlılığını koruyor.