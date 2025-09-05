Türkiye’nin en büyük şantiyesinde 28 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor!

İnşa çalışmalarının kesintisiz devam ettiği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde kurulan TOKİ şantiyesi ise Türkiye'nin en büyük şantiyesi oldu. 35 etaptan oluşan projede 27 bin 628'i konut, 661'i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bölgede ayrıca 5 cami inşa ediliyor. Bugüne kadar 11 bin 909 konutun yapımı tamamlandı. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

"YIL SONUNDA 79 BİN 420 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR"

Malatya genelinde tamamlanan yeni konut ve iş yerleriyle birlikte teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533'e ulaşacak. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 bağımsız bölümün inşaatının tamamlanması hedefleniyor.

"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN"

Yeni evlerine yerleşen Sağdıç ailesi, evlerinden memnun olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"İKİZCE MALATYA'NIN YENİ YÜZÜ OLACAK"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sağdıç ailesini evlerinde ziyaret etti. Tüfenkci, şu ana kadar Malatya'da 37 binin üzerinde kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek 300 bininci konutun anahtar teslim törenine katılacağı ifade etti. Tüfenkci, törende tamamlanan bazı iş yerlerinin de sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Tüfenkci, Yeşilyurt İkizce'de kurulan yeni yerleşim bölgesinin yaklaşık 200 bin nüfusu barındıracak modern bir şehir yapısına sahip olduğunu ve İkizce'nin Malatya'nın yeni yüzü olacağını da söyledi.