Türkiye’nin en büyük şişme oyun alanı 30 Ağustos'ta açılıyor!

Dev kaydıraklar, trambolin park, top havuzları, oyun labirentleri ve farklı şişme oyun gruplarının yer aldığı 7 bin metrekarelik alan, 0-14 yaş grubundaki çocuklara unutulmaz bir deneyim sunacak. Alan içinde ayrıca kafeler, yeşil alanlar ve oturma bölgeleri de bulunuyor.

Açılış günü ve ertesi gün (30-31 Ağustos) sihirbaz, bubble şov, tahta bacak, yüz boyama, sosis balon ve çeşitli ikramların yer aldığı ücretsiz etkinlikler gün boyu düzenlenecek. Balonya, haftanın her günü 09.30-21.30 saatleri arasında hizmet verecek, seans süresi ise 75 dakika olacak.

"ÇOCUKLARIMIZ ARTIK BALONYA'DA BULUŞACAK"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tüm hemşehrilerimizin heyecanla beklediği Balonya'da çalışmalarımızı tamamladık ve açılış tarihimizi belirledik. Mutlu çocukların şehrinde, çocuklarımızı daha mutlu edecek Balonya, 30 Ağustos'ta hizmete açılıyor.

Açılışa özel birbirinden güzel etkinlerimiz de çocuklarla buluşacak. Balonya artık çocuklarımızın ve ailelerimizin yeni buluşma noktası olacak. Sevgi Park, daha fazla mutlu çocuğu ağırlayacak, daha fazla çocuk sesiyle şenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehrimize güzel bir armağan verelim istedik. Tüm Samsun'umuza, ailelerimize ve çocuklarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.