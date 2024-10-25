Türkiye'nin en büyük tesisini Fransızlar satın aldı! Koç Holding 18 yıl önce elden çıkarmıştı

Düzenleme: Kaynak: Dünya
Türkiye'nin en büyük tesisini Fransızlar satın aldı! Koç Holding 18 yıl önce elden çıkarmıştı

Koç holding tarafından 2006 yılında Kuveyt ve Fransızlara satılan ünlü şirket yalıtım devini satın aldı. Fransız ve Kuveytler tarafından satın alınan firma alanında Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük tesisi olarak biliniyordu.

59 yıl önce Koç Holding tarafından kurulan ve 2006 yılında Kuveyt-Fransız ortaklığına satılan İzocam, Türkiye'nin tek yerli yalıtım fabrikası olan Kayseri merkezli Terrawool markasını (His Yalıtım İzolasyon) satın aldı.

Dünya Gazetesi'nden Kerem Ülker'in haberine göre, Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Terrawool, 250 bin metrekare arazi üzerinde 50 bin metrekare kapalı alanıyla faaliyet göstermeye devam ediyor. Yüzde 100 yerli sermayeli bir tesis olarak bilinen Türkiye’nin en büyük yalıtım üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan firma satıldı.

46 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Koç Holding'in 1965 yılında kurduğu ve uzun süre ana hissedarı olduğu İzocam, 2006 yılında Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Alghanım ve Compagnie de Saint-Gobain S.A. ortak girişimine devredilmişti. İzocam, Türkiye’de Tarsus, Dilovası ve Eskişehir’de bulunan dört tesisiyle yalıtım sektöründe faaliyet gösteriyor ve dünya genelinde 46 ülkeye ihracat yapıyor.

whatsapp-image-2024-10-25-at-12-02-14.webp

Son Haberler
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı
Erbakan eski ittifak ortaklarını hedef aldı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ordumuzu aciz gösterir
Erbakan eski ittifak ortaklarını hedef aldı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ordumuzu aciz gösterir
Elazığ’da trafik kazası! 2 kişi yaralandı
Elazığ’da trafik kazası! 2 kişi yaralandı
Ankara'da akrabalar birbirine girdi
Ankara'da akrabalar birbirine girdi
Anadolu Efes’te Larkin şoku
Anadolu Efes’te Larkin şoku