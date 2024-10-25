Türkiye'nin en büyük tesisini Fransızlar satın aldı! Koç Holding 18 yıl önce elden çıkarmıştı

59 yıl önce Koç Holding tarafından kurulan ve 2006 yılında Kuveyt-Fransız ortaklığına satılan İzocam, Türkiye'nin tek yerli yalıtım fabrikası olan Kayseri merkezli Terrawool markasını (His Yalıtım İzolasyon) satın aldı.

Dünya Gazetesi'nden Kerem Ülker'in haberine göre, Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Terrawool, 250 bin metrekare arazi üzerinde 50 bin metrekare kapalı alanıyla faaliyet göstermeye devam ediyor. Yüzde 100 yerli sermayeli bir tesis olarak bilinen Türkiye’nin en büyük yalıtım üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan firma satıldı.

46 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Koç Holding'in 1965 yılında kurduğu ve uzun süre ana hissedarı olduğu İzocam, 2006 yılında Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Alghanım ve Compagnie de Saint-Gobain S.A. ortak girişimine devredilmişti. İzocam, Türkiye’de Tarsus, Dilovası ve Eskişehir’de bulunan dört tesisiyle yalıtım sektöründe faaliyet gösteriyor ve dünya genelinde 46 ülkeye ihracat yapıyor.