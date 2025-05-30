Türkiye'nin en çok ve en az okuyan illeri belli oldu: Zirvedeki şehri görenler şoke oldu

2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama eğitim süresi 9,5 yıl olarak saptandı.

Kadınların ortalama eğitim süresinin 8,8 yıl olduğu görülürken erkeklerin ise 10,2 yıl oldu. Bu alanda en yüksek ortalama Ankara’nın olurken, listenin sonunda ise Ağrı yer aldı. Ankara’nın ardından İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir de eğitimin en uzun sürdüğü iller arasında bulunuyor Ağrı’dan sonra listede Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van yer alıyor.

EĞİTİMDE EN HIZLI YÜKSELİŞTE İLK SIRADA ŞIRNAK VAR

2015-2024 dönemi baz alındığında, eğitim süresini en fazla artıran il Şırnak oldu. Şırnak'ta bu dönemde ortalama eğitim süresi yüzde 51,6 oranında artış gösterirken, onu sırasıyla Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Bingöl izledi. Eğitim süresinde en az artış gösteren iller ise büyük şehirlerden oluştu: Ankara (%13,7), Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul gibi illerde bu oran görece düşük kaldı.

OKUMA YAZMADA KRİTİK ARTIŞ

Okuma yazma bilme oranı da yıllar içinde kritik bir artış yaşadı 2008’de yüzde 91,8 olan bu oran, 2024’te yüzde 97,8’e yükseldi. Özellikle kadınlar arasında büyük artış gözlemlendi; kadınlarda okuma yazma oranı %86,9'dan %96,2'ye, erkeklerde ise %96,7'den %99,3'e yükseldi.