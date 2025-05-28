Türkiye’nin en değerli markası açıklandı: Listedeki markaların toplam değeri 17 milyar dolar

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu yıl 125 markanın yer aldığı listede, Türkiye’nin toplam marka değeri geçen yıla göre yüzde 15,6 artış göstererek 17 milyar dolara yükseldi. Listeye bu yıl 24 yeni marka daha dahil oldu.

Listenin zirvesinde, önceki yıllarda olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) yer aldı. 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle liderliğini koruyan THY’yi, 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik ve 1 milyar 240 milyon dolarla Türkiye İş Bankası izledi.

Vestel 928 milyon dolarla dördüncü sırada yer alırken, Ford Otosan 905 milyon dolar marka değeriyle beşinci sıraya yerleşti. Onları sırasıyla Ziraat Bankası (875 milyon dolar), LC Waikiki (828 milyon dolar), Garanti BBVA (721 milyon dolar), Yeni Rakı (590 milyon dolar) ve Vakıfbank (386 milyon dolar) takip etti.

FİNANSTAN PERAKENDEYE UZANAN GENİŞ YELPAZE

Listede bankacılık ve finans sektörü güçlü temsil edilirken, tüketici elektroniği, içecek, perakende ve telekomünikasyon gibi sektörlerden de önemli markalar dikkat çekti. Akbank (345 milyon dolar), Yapı Kredi (308 milyon dolar), Anadolu Efes (304 milyon dolar), Ülker (302 milyon dolar), BİM (293 milyon dolar), Petrol Ofisi ve Turkcell (her biri 262 milyon dolar) gibi markalar ilk 20 içinde yer aldı.

Yeni nesil mobilite markası Togg ise 179 milyon dolarlık marka değeriyle listeye 20. sıradan giriş yaptı.

LİSTEYE BU YIL KATILAN YENİ MARKALAR ARASINDA TEKNOLOJİ VE GIDA ÖN PLANDA

Brand Finance verilerine göre listeye bu yıl katılan 24 yeni marka arasında Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Hepsiburada, Oba Makarna, Trendyol, Sasa, Reeder, Suwen, TV8, Yiğit Akü ve VBT Yazılım gibi markalar bulunuyor. Bu markaların çoğu teknoloji, enerji, gıda, perakende ve dijital platform alanlarında faaliyet gösteriyor.

Brand Finance uzmanları, Türk markalarının giderek daha fazla küresel rekabete adapte olduğunu ve marka değerlerinin artış trendine girdiğini belirtti.