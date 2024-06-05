Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Kaynak: AA
Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle geçmiş 5 senede olduğu gibi bu 2024’te de "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde zirvede oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024’e yönelik "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını bitirdi. 2007'den beri yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrasında 100'den 125 markaya yükseltildi.

Bu bilgiler çerçevesinde, 1 milyar 985 milyon dolarlık marka değeriyle THY, Türkiye’nin en değerli markası olmayı devam ettirdi.

THY, 5 senedir zirvedeki yerini korurken ikinci sırada 1 milyar 265 milyon dolarla Arçelik, üçüncü sırada 917 milyon dolarla Vestel olarak sıralandı.

İş Bankası, 2023’e oranla 1 sıra çıkarak 859 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sıraya girdi.

Garanti BBVA 831 milyon dolarla 5'inci, Ford Otosan 816 milyon dolarla 6'ncı, Ziraat Bankası 665 milyon dolarla 7'nci sırada yer aldı.

Yapı Kredi 596 milyon dolarla 8'inci, LC Waikiki 542 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 532 milyon dolarla 10'uncu sırada bulundu.

Listeye 2024’te 25 yeni marka eklendi. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg 20'inci sıradan girdi. Togg'un marka değeri 182 milyon dolar olarak kaydedildi.

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, bir önceki 100 marka değerinin altında olduğunu söyledi.

Türk lirasının yeniden değer kazanmasıyla söz konusu seviyelerin özlenen bir seyre kavuşmasını beklediklerini söyleyen İlgüner, markaların kendilerinin değer kazancının da bu seyre katkı sunacağını ifade etti.

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