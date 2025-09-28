Türkiye’nin en değerli şirketleri yeniden sıralandı: Listede büyük sürpriz

Türkiye’nin piyasa değeri en yüksek şirketleri netlik kazandı. Savunma sanayii, enerji, bankacılık ve teknoloji devlerinin l yukarısında yer aldığı yenilenen listede yaşanan değişim dikkat çekti. Daha önceki listede lider konumda yer alan QNB Finansbank, ilk 10'a giremedi.

CNBC'de yer alan habere göre, ekonominin önde gelen sektörlerinde güç dengelerini değişti. Yeni liste yatırımcının tercihlerini de gözler önüne serdi.

ZİRVEDEKİ İSİM ŞAŞIRTTI

Piyasa değerine göre göre sıralanan şirketler arasında ilk sıraya 24,1 milyar dolarlık değeriyle ASELSAN yerleşti. Savunma sanayii şirketinin ilk sırayada yer alması, sektörün son yıllarda yaşadığı gelişimi de ortaya koydu.

Listedeki diğer şirketler ise şöyle;



10. BİM: 7,68 milyar dolar

9. Akbank: 8,15 milyar dolar

8. Ford Otosan: 8,71 milyar dolar

7. İş Bankası: 9,20 milyar dolar

6. TÜPRAŞ: 9,20 milyar dolar

5. ENKA İnşaat: 10,44 milyar dolar

4. Koç Holding: 10,88 milyar dolar

3. THY (Turkish Airlines): 10,92 milyar dolar

2. Garanti BBVA: 14,56 milyar dolar

1. ASELSAN: 24,1 milyar dolar

