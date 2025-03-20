Türkiye'nin en fazla kar alan kayak merkezi belli oldu: Ergan 137 santimetreyle lider

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye'nin en fazla kar alan kayak merkezi belli oldu: Ergan 137 santimetreyle lider

Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar kalınlıkları belli oldu. Ergan Kayak Merkezi, 137 santimetreyle liderlik ederken, Palandöken 130 santimetreyle ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar kalınlıkları belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, en fazla kar kalınlığı Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde 137 santimetre olarak ölçüldü.

Ergan'ı, 130 santimetre ile Palandöken, 92 santimetre ile Tatvan/Nemrut ve 91 santimetre ile Çambaşı izledi. Diğer merkezlerde ise kar kalınlıkları Konaklı 90, Zigana 89, Kartalkaya 87, Sarıkamış ve Erciyes 75, Uludağ 56, Hakkari 47, Kop 38, Yalnızçam ve Mersivan 35 santimetre olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en fazla kar alan kayak merkezi belli oldu: Ergan 137 santimetreyle lider

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