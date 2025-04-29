Türkiye'nin En Genç Çocuk Kolları Başkanı Aksaray'dan!

METİN KURT / AKSARAY / YENİÇAĞ

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun katılımıyla yapılan atama, hem Aksaray'da hem de ülke genelinde büyük heyecan uyandırdı. Henüz çok genç yaşta bu önemli görevi üstlenen Enes Karakuş, siyasette çocukların sesi olma yolunda tarihi bir adım attı.

ANAHTAR Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Ülkemizin geleceği çocuklarımız, çekirdekten yetişiyor! Aksaray’da gördü, Adana’da tanıdı, Kayseri’de inandı! Bugün, Genel Başkanımız Sn. Yavuz Ağıralioğlu’nun olurlarıyla Çocuk Kolları Başkanı olarak atanan oğlum Enes Karakuş’u tebrik ediyorum! Yolun açık olsun evlat!”

ÇOCUKLAR SİYASETİN GELECEĞİ OLACAK

Bu gelişmeyle birlikte ANAHTAR Parti, Türkiye’de çocukların da siyasete aktif katılımı için yeni bir pencere açmış oldu. Parti yetkilileri, Çocuk Kolları yapılanmasıyla çocukların toplum bilinci, liderlik ve demokrasi kültürü ile küçük yaşlardan itibaren tanışmasını amaçladıklarını belirtiyor.

AKSARAY’DAN BAŞLAYAN UMUT IŞIĞI

Aksaray’da başlayan bu yeni sürecin Adana, Kayseri ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılması bekleniyor. Enes Karakuş'un liderliğinde Çocuk Kolları; etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve demokrasi eğitimleri ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşacak.

GELECEĞİN LİDERLERİ YETİŞİYOR

Çocuk yaşta sorumluluk bilinci kazanan Enes Karakuş ve onunla birlikte hareket eden arkadaşları, Türkiye'nin geleceğinde aktif rol oynayacak bireyler olarak yetiştirilecek. ANAHTAR Parti’nin çocuklara verdiği değer ve bu vizyoner adım, farklı siyasi partilere de örnek olması bekleniyor.

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Enes Karakuş'un ilk mesajı:

Göreve atanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Enes Karakuş, "Tüm çocuklar için çalışacağım. Hep birlikte daha güzel bir Türkiye için umut olacağız" dedi.