Türkiye'nin en gözde üniversitesinin yurt ihalesi terör örgütü üyeliğinden hapis yatan kişiye verildi

Türkiye’nin en köklü ve en gözde Üniversitelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversite’sinin ismi son yıllarda skandallar ile anılmaya devam ediyor. Üniversite yönetimini kayyımın atandığı zamandan beri sürekli bir şekilde Üniversite’nin ismini lekeleyecek kararlar alınamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Üniversite’nin kuzey kampüsünde devam eden yurt inşaatında bir kamyonun işçinin üzerine devrilmesi sonucunda bir işçi hayatını kaybetmişti.

Devam eden yurt inşaatı hakkında skandal bilgi ortaya çıktı. Söz konusu inşaat ihalesinin daha önce İBDA-C terör örgütü üyeliğinden hapis yatan Mehmet Sedat Taktak’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiği öğrenildi.

İstanbul Valiliğine bağlı olan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nde yer alan bilgilere göre söz konusu yurt ihalesinin bedeli 158 milyon 200 bin lira. İhaleyi alan Çevre Mühendislik İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı ise 2000 yılında terör örgütü İBDA-C üyeliği suçundan dolayı hapis yatan Mehmet Sedat Taktak olduğu ortaya çıktı.

İBDA-C TERÖR ÖRGÜTÜ

İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi veya kısaca İBDA-C, Necip Fazıl Kısakürek''in ortaya koyduğu Büyük Doğu Hareketi ideolojisini ve İslamı yaymayı amaç edindiğini belirten bir terör örgütüdür.

Örgüt ilk olarak, 1989 yılında Ankara ve İstanbul''da yapmış olduğu gösteriler ile adını duyurmuştur. Grubun liderliğini 2018''deki ölümüne dek Salih Mirzabeyoğlu''nun yapmıştır.