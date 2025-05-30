Türkiye’nin en güçlü partisi: AKYP

Meclisteki fiziki kavgalarda boks sporu; “Kroşe yumruk” atan milletvekilleri ile sık sık gündeme gelir.

Son yılların en çarpıcı kroşe yumruğunu eski topçu Alpay atmıştı.

Kroşe yumruk boks sporunda şöyle tanımlanır;

“Şakaklardan başlayıp, bel bölgesinin yan bölümlerinin bittiği yere kadar vurulabilen çok etkili yumruktur.

Özellikle çeneye vurulduğunda rakibi nakavt edebileceği gibi, karaciğer bölgesine vurulursa da son derece etkili olabilir.”

Bazı spor dallarındaki “tekmeli vuruş” da meclis kavgalarında sık kullanılır.

Mecliste yapılan Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) 4 üye seçiminde bu kez şüpheli yöntem iddiası var.

Meclis’teki milletvekili sayılarına göre HSK’ya AKP ve MHP işbirliği ile 3, CHP ve İYİ Parti işbirliği ile de 1 milletvekili seçilecekti.

“Partili tarafsız cumhurbaşkanı Partili taraflı yargı!..” başlıklı ve 23 Mayıs tarihli yazımda şu bölüm vardı:

“Ancak nasıl olduysa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği kurada, ilk iki turda en çok oyu alan Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han ve Alişan Tiryaki, iki adaylı kura torbasından çıkmayı başardı. Düşünün, AKP ve MHP'nin seçilmesi için en çok oy verdiği 5 adaydan 4'ü kuradan çıkarak HSK üyeliğine seçiliyor. Bu rastlantı mı yoksa bir iş mi var bilmiyoruz, ancak sonuçlar büyük şüphe uyandırdı.”

Mecliste kura çekimini izleyen CHP ve İYİ Partililerle konuştum.

Şüpheli kurayı şöyle anlattılar:

“Başkan Kurtulmuş torbayı tersyüz etti ve içinin boş olduğunu gösterdi. Son iki adayın isimleri torbaya konuldu.

Torbanın sol köşesine seçilmeyecek sağ köşesine seçilecek aday adı itina ile yerleştirildi.

Ve sonuç malum…”

Adayı elendi muhalefet nakavt oldu.

Sol köşe, sağ köşe muhalefete kroşe…

HSK Genel Kurulu 13 üyeden oluşuyor.

Kurulun Başkanı sarayın siyasi memuru; Adalet Bakanı.

Kısa süre öncesine kadar Adalet Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısı Akın Gürlek HSK’da siyasi başkan yardımcısıydı.

Erdoğan iktidarın emrinde siyasi bir görevde olan Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Adalet Bakan Yardımcılığı Erdoğan’ın kararnamesi ile kaldırıldı.

Müsteşarlık makamı yeniden tesis edilerek 7 yıldır çiğnenen anayasa hükmü düzeltildi.

Cumhurbaşkanınca seçilen 4 ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen 7 üyeden oluşuyor HSK.

Bu 11 üyenin sadece bir tanesinin muhalefet tarafından seçilmesine dahi şaibeli bir seçimle izin vermedi saray iktidarı.

Yüzde yüzü, AKP tarafından seçilen bir siyasi HSK yine var.

Hakim ve savcı atamalarının AKP ve MHP tarafından yapılacağının en açık göstergesidir.

Böylece, Türkiye’nin en güçlü partisi şudur: