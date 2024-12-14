Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listeyi görenler şaştı kaldı
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listeyi görenler şaştı kaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 senesine ilişkin 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla' raporu paylaşıldı. Söz konusu raporda, yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hızı ekside olan 12 şehir dikkat çekti. TÜİK'in açıkladığı rapora göre, Türkiye'nin en hızlı fakirleşen 12 ili de ortaya çıktı. Peki, listenin zirvesinde hangi şehir var? İşte, Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri...