Bir banka düşünün bir gün önce 'Türkiye'nin En İyi Bankası' ödülünü alıyor.

Yine 2 yıl önce 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' ödülünü alıyor.

Bu bankanın müşterisisiniz ve kredi kartını taşıyorsunuz. Cumartesi günü arabanıza benzin almak için istasyona gidiyorsunuz kredi kartınızla ödeme yapmak istiyorsunuz ama kartınız "limit yetersizliğinden" onay vermiyor.

Oysa kredi kartınızın limiti fazlasıyla var.

Bir daha deniyorsunuz olmuyor. Paranız veya başka kartınız varsa ödeyip çıkıyorsunuz. Yoksa ruhsatı bırakıyorsunuz.

Aynı işlem lokantada veya alışverişte başınıza geliyor.

Bankanın çağrı merkezini arıyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz.

Çünkü çağrı merkezi felç!

Çünkü sizin gibi binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce insan var ve panikle bankayı arıyor, ulaşamıyor.

Hemen internete girip kartınızı kontrol ediyorsunuz!

Adeta şok oluyorsunuz! Çünkü kartınızın tüm limiti kullanılmış, üstüne bir de binlerce liralık eksiye düşmüşsünüz.

Kafayı yememek elde değil!

Evet! Bu anlattığım olay cumartesi sabahı Twitter'de TT olan Akbank'ın yüz binlerce müşterisi tarafından yaşandı.

Dünyanın En İyi Dijital Bankası ve 1 gün önce de Türkiye'nin En iyi Bankası ödülünü alan Akbank!

Akbank son 2 yılda, sık sık dijital felaket yaşıyor.

İlki geçen yıl temmuz ayında oldu. Banka 2 gün kepenk kapattı. Sonrası bu yıl bayramdan bir gün önce.

Ve şimdi de cumartesi felaketi!

Ödüllerini bilemem ama Akbank, Türkiye'nin en güçlü bankasıdır. Hem sermaye yapısı bakımından hem de marka açısından. Arkasında dağ gibi Sabancı Ailesi vardır.

Devlet gibi bir bankadır!

Ben Akbank'ı her zaman güç olarak kamu bankalarıyla bir tutarım.

Gelin görün ki, bu kadar büyük ve güçlü bankada saçma sapan sistem hataları yaşanıyor ve müşteriler mağdur oluyor.

Bırakın müşteriyi Türkiye'nin bu güzide markası saçma sapan arızalar nedeniyle zarar görüyor.

Peki bunun sorumlusu yok mu?

Dünyanın her yerinde böyle bir felaketin faturası ya CEO'ya ya da üst düzey tüm yöneticilere kesilir. Hatta o CEO hemen istifa eder!

Geçen yıl banka 2 gün kepenk kapattı, CEO hazretleri ortaya çıkıp iki kelime açıklama yapmadı. En kritik günde 2 satırlık Twitter açıklaması gayriciddilikten başka bir şey değildir.

Nerede bu bankanın Genel Müdürü? Nerede bu bankanın teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı?

Haftada 3-4 kez PR bültenlerinde demeçleri bulunan bu yöneticiler neden kriz anında çıkıp, yaşanan sorunla ilgili açıklama yapmaz?

Üstelik bu banka, halka açık ve milyonlarca küçük ortağı var.

Bu bankada milyonlarca müşterinin mağduriyeti ve markanın gördüğü zararın sorumlusu kim?

Normal bir ülkede olsaydı her halde bankanın CEO'su anında istifa ederdi.

Sen dünyanın en iyi dijital bankası ödülü alıyorsun, ama dijital felaket yaşıyorsun.

En iyi banka ödülü alıyorsun, sonra yüz binlerce müşterin sokakta rezil oluyor.

Bu işin sorumlusu kim?

Bu bankanın CEO'su bu kez kendini nasıl savunacak?

Türkiye'nin gururu olan bu markaya kim zarar veriyorsa artık ortaya çıksın ve sorumluluğu alsın.

Tamam anladık CEO sorumluluk almıyor iyi de bu teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı nasıl halen o koltukta oturuyor şahsen anlamıyorum.

Bu olayda artık BDDK'nın da harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü burada söz konusu olan bir banka değil, Türk bankacılık sisteminin itibarı ve geleceğidir.