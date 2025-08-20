Türkiye’nin en iyi üniversiteleri belli oldu

Küresel ölçekte üniversitelerin akademik kapasitesini, araştırma gücünü ve uluslararası görünürlüğünü ölçen bu sıralama, yalnızca güncel yayın performansını değil, aynı zamanda tarihsel birikim ve mezun etkisini de kapsamlı biçimde değerlendiriyor.

ARWU’nun metodolojisi, üniversitelerin akademik başarısını farklı boyutlarda ölçüyor:

Nobel ve Fields Madalyası Etkisi: Mezunlar veya akademik kadro arasında Nobel ya da Fields Madalyası kazanmış isimler.

Yüksek Atıf Alan Araştırmacılar: Clarivate’ın Highly Cited Researchers listesinde yer alan bilim insanları.

Prestijli Dergilerde Yayınlar: Nature ve Science gibi dergilerde yayımlanan makaleler.

SCI-Expanded ve SSCI Yayınları: Uluslararası indekslerde taranan makaleler.

Mezun Puanı (Alumni Score): Nobel veya Fields Madalyası sahibi mezunlara dayalı ölçüt. Bu kriter köklü üniversitelere avantaj sağlarken, genç üniversiteler için geleceğe dönük yükseliş alanı oluşturuyor.

Akademik Kadro Niteliği: Ödüllü bilim insanlarının kadroda bulunması.

Bu kapsamlı değerlendirme, sıralamaların yalnızca bugünkü üretkenliğin değil, üniversitelerin tarihsel mirasının ve küresel görünürlüğünün de bir sonucu olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE’DEN GENEL GÖRÜNÜM



- İstanbul Üniversitesi, 401–500 bandından 501–600 bandına gerilemesine rağmen Türkiye birinciliğini korudu.

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), 601–700 bandındaki konumunu koruyarak Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Henüz genç bir üniversite olmasına rağmen yükseliş ivmesiyle dikkat çekiyor.

- Ankara Üniversitesi, 801–900’den 701–800 bandına yükselerek bir çıkış yaptı.

- Hacettepe Üniversitesi, 701–800 bandındaki yerini korudu.

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 801–900’den 701–800 bandına yükseldi.

- Koç Üniversitesi, 701–800 bandındaki yerini korudu.

- Ege Üniversitesi, 901–1000’den 801–900 bandına yükseldi.

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 701–800’den 801–900 bandına geriledi.

- Atatürk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi, 901–1000 bandındaki yerlerini korudu.

- Marmara Üniversitesi, bu yıl ilk kez 901–1000 bandından listeye girdi.

SAĞLIK ODAKLI ÜNİVERSİTELERİN YÜKSELİŞİ

Türkiye’nin sağlık bilimlerindeki rekabeti sıralamaya güçlü şekilde yansıdı:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olarak 2’nci sırada yer aldı. Henüz yeni mezun vermeye başlamış olmasına rağmen güçlü akademik üretkenlik ve araştırma kapasitesiyle öne çıktı.

Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, sağlık bilimlerinde köklü kurumlar olarak üst sıralardaki konumlarını korudu. Bu tablo, Türkiye’de sağlık eksenli araştırma ve eğitimde yeni bir dengenin oluştuğunu ortaya koyuyor.

MEZUN AĞI ETKİSİ

İstanbul Üniversitesi: 100 puan – mezun gücünde açık ara lider.

Hacettepe Üniversitesi: 80,4 puan – güçlü sağlık mezun ağı.

Ankara Üniversitesi: 73,0 puan – kamu yönetimi ve akademide köklü etki.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 44,4 puan – henüz yeni mezun vermeye başlamış olması sebebiyle bu alanda geride görünse de mezun sayısı arttıkça sıralamada yükselmesi öngörülüyor.