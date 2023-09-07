Türkiye'nin en meşhur AVM'si iflas etti. İçinde 120 dükkan var

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinden Ankara'daki Kızılay AVM, yap-işlet-devret modelinin çökmesinden sonra resmen iflas etti. İlk planda 120 dükkandan 40'ı boşaltacak. Esnaf hazırlıklara başladı.

Türkiye'nin en meşhur AVM'si iflas etti. İçinde 120 dükkan var

Elips Haber’den Kadir Gürhan’ın haberine göre, Ankara'da uzun yıllardır hizmet veren alışveriş merkezlerinden Kızılay AVM, işletilmesi için Karsaklar Gayrimenkul'e verilmişti. Ancak kötü gidişat AVM'yi iflasa zorladı.

Yönetimi tekrardan alan Türk Kızılayı, dükkan kiralarını bir anda artırınca dükkan sahipleri de bir bir terk etmeye başladı. İlk etapta AVM'de bulunan 120 dükkanın 40'ının çıkması bekleniyor. Ankara'nın en merkezi konumda bulunan Kızılay AVM, buluşma noktalarının da başında geliyordu.

Yap-İşlet-Devret modeliyle, 25 yıllığına işletilmesi için Karsaklar Gayrimenkul’e verilen Kızılay AVM iflas etti.
Yönetimi devralan mülk sahibi Türk Kızılayı, süresiz kira sözleşmeleri bulunan ve iş yapma potansiyeli yüksek olan esnaflara ihtarname çekerek dükkanların boşaltılmasını talep etti.

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