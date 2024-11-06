Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş

Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı, işe gitmek için Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı.

Saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda skuterle seyir halindeki Çamlı'ya Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR çarptı.

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, 150 metre önünde sürüklendikten sonra TIR'ın altında kaldı.

Yine skuter yine ölüm! TIR altına aldığı genç kızı 150 metre sürükleyip ezdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

12 YAŞINDA DÜNYA 2'NCİSİ OLMUŞ

Havacılık ve savunma sanayii alanında projeler hazırlayan Çamlı, kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığını da yürütüyordu.

Son olarak çalıştığı şirketle birlikte geçtiğimiz hafta SAHA EXPO 2024 fuarına da katılan Ecem Sultan Çamlı sosyal medya hesabından "Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz" paylaşımı yapmıştı.

Ecem Sultan Çamlı, 2010 yılında Balıkesir'de ilköğretim öğrencisiyken 6.'sı düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı'nda (E-BİKO) animasyon dalında hazırladığı "Atom" konulu çalışmasıyla 2 bin 697 proje arasından dünya ikincisi oldu.

Yine skuter yine ölüm. Alınan önlemler yetersiz

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü okurken ise Ebabil Dron Takımı Kaptanlığını yürüttü. Çamlı son olarak Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu Üyesiydi.

BALIKESİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ecem Sultan Çamlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Balıkesir'e gönderildi. Çamlı için bugün ikindi vaktinde Zağnos Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çamlı'nın ailesi, diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Karesi İlçe Müftüsü Ali Gürler'in kıldırdığı namazın ardından Ecem Sultan Çamlı'nın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.