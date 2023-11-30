Türkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu. İlki Seferihisar'dı

AKYAKA / MUĞLA

Akyaka, Muğla ilinin Ula ilçesinde yer alan bir tatil beldesi. Akyaka, sırtını yemyeşil dağlara, eteklerini masmavi sulara yaymış sessiz ve huzur dolu bir yerdir. Ayrıca akvaryum gibi berrak azmakları ve bu azmaklardaki benzersiz su altı florası da çok özeldir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi dokusu ve ahşap oymalarla süslü mimarisiyle de büyüleyici bir yerdir.