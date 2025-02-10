Türkiye'nin en soğuk ilçesi oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28,4 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan ve ilçeleri son günlerde yaşanan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,4 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar çalışmadı.

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Adem Hamitoğulları, soğuklarla birlikte her yerin beyaza büründüğünü söyleyerek, "Soğuklar nedeniyle kırağı tutan ağaçlar ayrı bir güzellik katıyor şehre. Her yer bembeyaz. Kışı bu şekilde yaşıyoruz. Havalar Şubat ayı olmasına rağmen soğuk ama yapacak bir şey yok. Biz bu duruma alışığız" dedi.

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