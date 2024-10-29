Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklıkları diğer illerde şöyle ölçüldü:

Kayseri, Tomarza’da -10,2°C; Sivas, İmranlı’da -9,9°C; Ardahan, Göle’de -9,8°C; Ağrı, Eleşkirt’te -9,5°C; Erzincan, Refahiye’de -8,2°C; Kars Harakani Havalimanı’nda -8,0°C; Nevşehir, Derinkuyu’da -7,7°C; Rize, Çamlıhemşin’de, Palovit Yaylası’nda -7,5°C; Van, Çaldıran’da, Bezirhane köyü’nde -7,5°C; Artvin, Yusufeli’de, Yaylalar köyü’nde -7,4°C; Bolu, Batı Karadeniz Orman Arşivi’nde -7,1°C; Malatya, Kuluncak’ta -6,8°C; Bayburt, Demirözü’nde, Beşpınar köyü’nde -6,5°C.

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