Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 11

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 11

Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyü, gece eksi 11,1 derece ile Türkiye’nin en soğuk noktası olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklıkları diğer illerde şöyle ölçüldü:

Kayseri, Tomarza’da -10,2°C; Sivas, İmranlı’da -9,9°C; Ardahan, Göle’de -9,8°C; Ağrı, Eleşkirt’te -9,5°C; Erzincan, Refahiye’de -8,2°C; Kars Harakani Havalimanı’nda -8,0°C; Nevşehir, Derinkuyu’da -7,7°C; Rize, Çamlıhemşin’de, Palovit Yaylası’nda -7,5°C; Van, Çaldıran’da, Bezirhane köyü’nde -7,5°C; Artvin, Yusufeli’de, Yaylalar köyü’nde -7,4°C; Bolu, Batı Karadeniz Orman Arşivi’nde -7,1°C; Malatya, Kuluncak’ta -6,8°C; Bayburt, Demirözü’nde, Beşpınar köyü’nde -6,5°C.

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