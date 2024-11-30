Erzurum’da Termometreler -23,5’i gördü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzurum’da Termometreler -23,5’i gördü

Anadolu’yu etkisi altına alan yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Sibirya soğukları kendini gösterdi. Termometreler 25,1 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi’nde ölçüldü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 23.5 dereceye kadar düştü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğukları kendini göstermeye başladı. En düşük hava sıcaklığı 25,1 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi'nde ölçüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,5 dereceye kadar düştüğü Erzurum Havalimanı bölgesi de en soğuk ikinci yer oldu.

Türkiye'nin en soğuk yeri Tekman'ın Hacıömer Mahallesi; eksi 25,1

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Erzurum ve ilçelerinde en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti:

Aziziye eksi 20,8, Aşkale eksi 19,6, Horasan eksi 19,1, Hınıs eksi 12,1, İspir eksi 12,4, Karayazı eksi 15,7, Karaçoban eksi 19,2, Köprüköy eksi 20,2, Narman eksi 13,9, Oltu eksi 10,7, Olur eksi 5, Pazaryolu eksi 11,6, Tekman eksi 19,7, Tortum eksi 15,8, Uzundere eksi 10,4, Yakutiye eksi 19,5, Çat eksi 21,2, Şenkaya eksi 8.

Türkiye'nin en soğuk yeri Tekman'ın Hacıömer Mahallesi; eksi 25,1

Erzurum kent merkezinde soğuk havanın etkisiyle çatı, ağaç ve şadırvanlarda da buz sarkıtları oluştu. Sürücüler araçlarını battaniye ile soğuktan korumaya çalıştı.

Türkiye'nin en soğuk yeri Tekman'ın Hacıömer Mahallesi; eksi 25,1

DİĞER KENTLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölge illerde gece en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Türkiye'nin en soğuk yeri Tekman'ın Hacıömer Mahallesi; eksi 25,1

Ardahan eksi 12,7, Ağrı eksi 7,5, Erzincan eksi 7,3, Iğdır eksi 2,8, Kars, Merkez eksi 10,1, Muş eksi 5,6.

Türkiye'nin en soğuk yeri Tekman'ın Hacıömer Mahallesi; eksi 25,1

Türkiye'nin en soğuk yeri Tekman'ın Hacıömer Mahallesi; eksi 25,1

Türkiye'nin en soğuk yeri Tekman'ın Hacıömer Mahallesi; eksi 25,1

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Erzurum’da Termometreler -23,5’i gördü
Erzurum’da Termometreler -23,5’i gördü