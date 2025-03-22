Türkiye'nin en ucuz ve en huzurlu 3 ilçesi! Üstelik adını birçok kişi bilmiyor

Herkesin hayalinde, karmaşadan uzak, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek vardır. Ancak bu hayali gerçekleştirmek için bütçe dostu bir yer bulmak da oldukça önemlidir. Türkiye, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzıyla dikkat çeken pek çok ilçeye ev sahipliği yapıyor.

Hem huzurlu hem de ekonomik yaşam sunan ve belki de adını çok az kişinin duyduğu üç ilçeyi sizler için derledik.

1. İznik – Bursa



Tarihi dokusuyla büyüleyen İznik, Bursa’nın en özel ilçelerinden biridir. Marmara Bölgesi'nde yer alan bu şirin ilçe, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker. İznik Gölü’nün çevresinde yer alan bu sakin yerleşim, huzurlu bir yaşam arayanlar için ideal bir seçenek sunar. Aynı zamanda, ilçede yaşam maliyetinin oldukça düşük olması, burayı cazip kılan diğer önemli bir faktördür. Tarihi surlar, camiler ve çini sanatının merkezi olmasıyla İznik, hem kültürel hem de ekonomik açıdan yaşanabilir bir yer olarak öne çıkıyor.

2. Mudanya – Bursa



Yine Bursa’nın bir başka incisi olan Mudanya, Marmara Denizi’nin kıyısında yer alan şirin bir sahil kasabasıdır. İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Mudanya, sakinliğiyle büyük şehirlerin stresinden kaçmak isteyenlere hitap ediyor. Deniz kenarındaki keyifli yaşamı ve uygun fiyatlı konut seçenekleriyle dikkat çeken Mudanya, huzurlu atmosferiyle adeta bir terapi etkisi yaratıyor. Ayrıca, tarihi Rum evleri ve sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları da burayı daha cazip hale getiriyor. Mudanya’da hayat, hem ekonomik hem de keyifli bir şekilde akıp gidiyor.

3. Amasra – Bartın



Karadeniz’in büyüleyici güzelliklerinden biri olan Amasra, Bartın iline bağlı küçük ve şirin bir ilçedir. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ünlü olan Amasra, huzurlu bir yaşam isteyenler için eşsiz bir seçenek sunar. Amasra'nın deniz manzaralı evleri ve uygun yaşam maliyetleri, burayı ekonomik bir yaşam için ideal hale getiriyor. Balık restoranları, tarihi kaleleri ve masmavi deniziyle Amasra, ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakıyor. Burada yaşayanlar için ise bu güzellikler günlük hayatın bir parçası haline geliyor.

Amasra yaz aylarında özellikle Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle çok fazla yerli turist ağırlar. Günübirlik ve konaklamalı birçok geziye ev sahipliği yapan Amasra'da Amasra plajı, Amasra müzesi, Gürcüoluk mağarası, Kuş Kayası yol anıtı, Göldere şelalesi, Ağlayan Ağaç, Direkli kaya, Amasra kalesi ve Amasra feneri en çok ziyaret alan yerlerdir. Sanatçı Barış Akarsu'nun memleketidir. Akarsu, Ocak 2007'de çıkardığı son kasetini Amasralılara ithaf etmiştir. Amasra'da Barış Akarsu heykeli bulunmaktadır. Amasra'yı fetheden Fatih Sultan Mehmed'in heykeli de Amasra Müzesinin önünde bulunmaktadır.