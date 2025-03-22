Türkiye'nin en ucuz ve en huzurlu 3 ilçesi! Üstelik adını birçok kişi bilmiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en ucuz ve en huzurlu 3 ilçesi! Üstelik adını birçok kişi bilmiyor

Türkiye'nin en ucuz ve en huzurlu 3 ilçesi belli oldu. O ilçeler bakın hangileri? Üstelik o ilçelerden biri İstanbul'a çok yakın.

Herkesin hayalinde, karmaşadan uzak, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek vardır. Ancak bu hayali gerçekleştirmek için bütçe dostu bir yer bulmak da oldukça önemlidir. Türkiye, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzıyla dikkat çeken pek çok ilçeye ev sahipliği yapıyor.

Hem huzurlu hem de ekonomik yaşam sunan ve belki de adını çok az kişinin duyduğu üç ilçeyi sizler için derledik.

1. İznik – Bursa


Tarihi dokusuyla büyüleyen İznik, Bursa’nın en özel ilçelerinden biridir. Marmara Bölgesi'nde yer alan bu şirin ilçe, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker. İznik Gölü’nün çevresinde yer alan bu sakin yerleşim, huzurlu bir yaşam arayanlar için ideal bir seçenek sunar. Aynı zamanda, ilçede yaşam maliyetinin oldukça düşük olması, burayı cazip kılan diğer önemli bir faktördür. Tarihi surlar, camiler ve çini sanatının merkezi olmasıyla İznik, hem kültürel hem de ekonomik açıdan yaşanabilir bir yer olarak öne çıkıyor.

thumbs-b-c-155b83f5766fc85836c3bca5dbb330a3.jpg

2. Mudanya – Bursa


Yine Bursa’nın bir başka incisi olan Mudanya, Marmara Denizi’nin kıyısında yer alan şirin bir sahil kasabasıdır. İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Mudanya, sakinliğiyle büyük şehirlerin stresinden kaçmak isteyenlere hitap ediyor. Deniz kenarındaki keyifli yaşamı ve uygun fiyatlı konut seçenekleriyle dikkat çeken Mudanya, huzurlu atmosferiyle adeta bir terapi etkisi yaratıyor. Ayrıca, tarihi Rum evleri ve sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları da burayı daha cazip hale getiriyor. Mudanya’da hayat, hem ekonomik hem de keyifli bir şekilde akıp gidiyor.

3. Amasra – Bartın


Karadeniz’in büyüleyici güzelliklerinden biri olan Amasra, Bartın iline bağlı küçük ve şirin bir ilçedir. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ünlü olan Amasra, huzurlu bir yaşam isteyenler için eşsiz bir seçenek sunar. Amasra'nın deniz manzaralı evleri ve uygun yaşam maliyetleri, burayı ekonomik bir yaşam için ideal hale getiriyor. Balık restoranları, tarihi kaleleri ve masmavi deniziyle Amasra, ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakıyor. Burada yaşayanlar için ise bu güzellikler günlük hayatın bir parçası haline geliyor.

Amasra yaz aylarında özellikle Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle çok fazla yerli turist ağırlar. Günübirlik ve konaklamalı birçok geziye ev sahipliği yapan Amasra'da Amasra plajı, Amasra müzesi, Gürcüoluk mağarası, Kuş Kayası yol anıtı, Göldere şelalesi, Ağlayan Ağaç, Direkli kaya, Amasra kalesi ve Amasra feneri en çok ziyaret alan yerlerdir. Sanatçı Barış Akarsu'nun memleketidir. Akarsu, Ocak 2007'de çıkardığı son kasetini Amasralılara ithaf etmiştir. Amasra'da Barış Akarsu heykeli bulunmaktadır. Amasra'yı fetheden Fatih Sultan Mehmed'in heykeli de Amasra Müzesinin önünde bulunmaktadır.

İlgili Haberler
Türkiye’nin en zengin ili ortaya çıktı! Ne İstanbul ne Ankara bakın neresiymiş
Türkiye’nin en zengin ili ortaya çıktı! Ne İstanbul ne Ankara bakın neresiymiş
Domates, salatalık devri sona erdi! Bunu ekenler servet kazanıyor; kilosu 4000 lira ediyor
Domates, salatalık devri sona erdi! Bunu ekenler servet kazanıyor; kilosu 4000 lira ediyor
Eşi seviyor diye üretimine başladı! Şimdi her yerden sipariş yağıyor
Eşi seviyor diye üretimine başladı! Şimdi her yerden sipariş yağıyor
Aç karnına yutmanın bilinmeyen etkisi... Çörek otuyla ilgili duyulmamış gerçek
Aç karnına yutmanın bilinmeyen etkisi... Çörek otuyla ilgili duyulmamış gerçek
Adını duyan haritadan bakıyor! İstanbul'un saklı cennetini bilmeyen çok
Adını duyan haritadan bakıyor! İstanbul'un saklı cennetini bilmeyen çok
Kanal D seyircileri çileden çıkardı! Sevilen diziye final kararı
Kanal D seyircileri çileden çıkardı! Sevilen diziye final kararı
2.Türkiye denilmeye başlandı! Akın akın Türkler o ülkeye taşınıyor
2.Türkiye denilmeye başlandı! Akın akın Türkler o ülkeye taşınıyor
Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kontrol kesim levhası gerçeği
Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kontrol kesim levhası gerçeği
750 bin TL'nin faiz getirisi belli oldu...Bankalar oranları güncelledi
750 bin TL'nin faiz getirisi belli oldu...Bankalar oranları güncelledi
Herkes Akdeniz'de bir yer sanıyor... Oysa Karadeniz'in incisiymiş
Herkes Akdeniz'de bir yer sanıyor... Oysa Karadeniz'in incisiymiş
8 sucuk, 1 salam ve 1 köfte markası daha ifşa oldu! Herkes evine getiriyordu
8 sucuk, 1 salam ve 1 köfte markası daha ifşa oldu! Herkes evine getiriyordu
En sakin 3 ilçe belli oldu! En sakin ilçeler arasında yer alıyor
En sakin 3 ilçe belli oldu! En sakin ilçeler arasında yer alıyor
Ağzınıza bile sürmeyin. Sahte peyniri anlamanın en kolay yolu
Ağzınıza bile sürmeyin. Sahte peyniri anlamanın en kolay yolu
İzmirli ustaların herkesten sakladığı tüyo: Sarmaya lezzet katan sır
İzmirli ustaların herkesten sakladığı tüyo: Sarmaya lezzet katan sır
Mart bitmeden zengin olacak 3 burç! Şanslı bir haftaya giriyorlar
Mart bitmeden zengin olacak 3 burç! Şanslı bir haftaya giriyorlar
Günde 1 avuç kabak çekirdeği yemenin müthiş etkisi! Meğer çok faydalıymış
Günde 1 avuç kabak çekirdeği yemenin müthiş etkisi! Meğer çok faydalıymış
Son Haberler
Trabzonspor 90+4. dakikada galibiyeti kaçırdı
Trabzonspor 90+4. dakikada galibiyeti kaçırdı
Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı yendi
Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı yendi
Türkiye’nin en zengin ili ortaya çıktı! Ne İstanbul ne Ankara bakın neresiymiş
Türkiye’nin en zengin ili ortaya çıktı! Ne İstanbul ne Ankara bakın neresiymiş
Sarıkamış’ta kayak keyfi
Sarıkamış’ta kayak keyfi
Ankara Valisi Şahin'den gözaltı açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den gözaltı açıklaması