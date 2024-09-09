Türkiye’nin en ünlü limanı 505 milyon dolara resmen satıldı! İşte yeni sahibi

İhalesi yapılmıştı...Rekabet Kurulu inceledi ve Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilerek, satılmasına izin verdi. Böylece artık, Kalamış yatlimanı resmen özelleştirildi. Böylece ihale tamamlanmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İPTAL ETMİŞTİ.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kapsamında 2021'de yapılan ihale, Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti. Zenginlerin yat limanı olarak tanınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi için 2022'dek tekrar ihaleye çıkıldı. Ancak yeterli teklif alınamadığı için iptal kararı verildi.

EN YÜKSEK TEKLİFİ 505 MİLYON DOLAR OLMUŞTU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu yıl uçüncü kez Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı özelleştirme yoluyla satışını yapmak için ihaleye çıktı. Maliye Hazinesine ait İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kalamış-Fener Caddesi mevkisinde yer alan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın ihalesini 505 Milyon dolara Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan kazandı.

KOÇ'TAN FAZLA TEKLİF VERDİ

Vahit Karaarslan Türkiye'nin en büyük ikinci yat limanı olan Kalamış Yat Limanı'na Koç Holding'e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'den daha fazla teklif vermişti.

DOKUZ İHALE ALDI

Karaarslan şimdiye kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 12 ihalenin dokuzunda Sümer Holding’e ait arazileri satın aldı.Karaarslan'ın İhalelerin büyük bölümünü Aydın Didim'de yer alan araziler oluşturdu.

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