Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, Nesibe Aydın'ı konuk etti.

İlk çeyreği 24-23 üstün tamamlayan misafir takım, soyunma odasına da 46-37 önde gitti. Son çeyreğe 72-54 önde başlayan Nesibe Aydın, maçı da 91-74 kazandı.

Dün oynanan maçın ilk saniyelerinde ise enteresan bir pozisyon yaşandı.

Hava atışının ardından topu kapan Nesibe Aydın oyuncusu Rennia Davis, potaları karıştırdı ve kendi potası turnikeyle sayıyı attı.

Sayıdan sonra iki takım oyuncuları da bir süre potanın hangi takıma ait olduğu konusunda şaşkınlık yaşadı.

Nesibe Aydınlı oyuncular pota altından topu oyuna soktu ve maç devam etti.