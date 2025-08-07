Türkiye’nin en uzun nehrinde kuraklık alarmı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye’nin en uzun nehrinde kuraklık alarmı!

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta su seviyesi düştü. Irmağı kaplayan sazlıklar ve gözle rahatlıkla gözlenen ırmak yatağı kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak biliniyor. Irmak son zamanlarda yaşanan yetersiz yağışlar ve kuraklığın etkisiyle eski coşkusunu kaybetti.

Kuraklık ayçiçeğini vurdu, alternatif ürün aranıyor!Kuraklık ayçiçeğini vurdu, alternatif ürün aranıyor!

Irmağın bazı bölümleri otluk alana dönüşürken büyüyen sazlıklar kuraklığı gözler önüne serdi. İlkbahar aylarında yağan karların erimesiyle coşan Kızılırmak'taki debi düşüşü tehlikeyi ortaya koydu. 10 ilden geçen ve yüzlerce tür canlıya ev sahipliği yapan ırmaktaki düşen su seviyesi, dron ile görüntülendi.

90 bin camide yangınlar ve kuraklık için dua edildi90 bin camide yangınlar ve kuraklık için dua edildi

Son Haberler
MSB'den şaşırtan şehit açıklaması
MSB'den şaşırtan şehit açıklaması
Feci ölüm! Elektrik akımına kapıldı...
Feci ölüm! Elektrik akımına kapıldı...
CHP Kars Milletvekili Alp, Ardahan'dan seslendi: Şap hastalığı olan illerimiz afet kapsamına alınmalı
CHP Kars Milletvekili Alp, Ardahan'dan seslendi: Şap hastalığı olan illerimiz afet kapsamına alınmalı
Kırmızı pancarın gizli sırrı! Bilim bakın ne söylüyor
Kırmızı pancarın gizli sırrı! Bilim bakın ne söylüyor
CHP’li Gürer: Zirai dondan sonra kuraklık, üretime önemli darbe vuruyor
CHP’li Gürer: Zirai dondan sonra kuraklık, üretime önemli darbe vuruyor