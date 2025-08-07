Türkiye’nin en uzun nehrinde kuraklık alarmı!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak biliniyor. Irmak son zamanlarda yaşanan yetersiz yağışlar ve kuraklığın etkisiyle eski coşkusunu kaybetti.

Irmağın bazı bölümleri otluk alana dönüşürken büyüyen sazlıklar kuraklığı gözler önüne serdi. İlkbahar aylarında yağan karların erimesiyle coşan Kızılırmak'taki debi düşüşü tehlikeyi ortaya koydu. 10 ilden geçen ve yüzlerce tür canlıya ev sahipliği yapan ırmaktaki düşen su seviyesi, dron ile görüntülendi.

