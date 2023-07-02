Türkiye'nin en uzun sahilinde sessiz bayram. Yürek burkan görüntü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Samandağ ilçesi de depremde büyük yıkımların olduğu ilçelerden birisiydi. İlçede bulunan Türkiye’nin en uzun sahilindeki plaj, her yıl bayramlarda yerli turistlerin akınına uğruyor; İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’dan binlerce vatandaş, deniz keyfi için güzelliğiyle göz kamaştıran 14 kilometrelik Samandağ sahiline geliyordu. Depremin etkisini hissettirdiği ilçede, bu yıl Kurban Bayramı'nda plajlarda yoğunluk yaşanmadı. Denizin tadını çıkaran vatandaşlar, yoğunluğun az olmasından dolayı üzüntülü olduklarını söylediler.