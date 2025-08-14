Çankırı 4. Uluslararası Tuz Festivali çerçevesinde yapılan etkinliğe farklı şehirlerden gelen yaklaşık 60 Togg sahibi iştirak etti.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda toplanan Togg sürücüleri, burada yapılan kahvaltı programının ardından konvoy ile Çankırı Yeraltı Tuz Şehri'ne yöneldi.

TOGG Team Türkiye tarafından yapılan yazılı duyuruda, konvoyun Türkiye’nin en uzun Togg konvoyu olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Team Türkiye Başkanı Abdurrahim Benli, "Çankırı'ya 60 araç ile geldik. Aynı zamanda benim de memleketim olan Çankırı'da, Keloğlan ve yoldaşı Karakaçan'ın da yer aldığı Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ettik. Bu anlamlı günde bizleri misafir eden Çankırı Valimize ve Çankırı Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunarız.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve halk katıldı.