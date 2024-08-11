Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı

TÜİK'in 2020-2022 raporlarına göre, Türkiye'de illere göre doğumda beklenen yaşam süresi belirlendi. Ülke genelinde doğumda beklenen yaşam süresi 77,5 yıl olarak hesaplandı.
Yeni doğan bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşam süresi, 2019-2021 döneminde 77,7 yıl iken, 2020-2022 döneminde 77,5 yıla düştü.
Kadınların doğumda beklenen yaşam süresi erkeklere göre daha uzun. 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıla gerilerken, kadınlarda bu süre 80,5 yıldan 80,3 yıla düştü.
Erkekler ile kadınlar arasındaki yaşam süresi farkı ise 5,5 yıl olarak belirlendi.
TÜİK verilerine göre, yaşam süresinin en yüksek olduğu 10 il ise şu şekilde sıralandı:
10. Isparta: 82,4 yıl
9. Antalya: 82,4 yıl
8. Artvin: 82,7 yıl
7. Ordu: 83 yıl
6. Rize: 83,3 yıl
5. Gümüşhane: 83,5 yıl
4. Giresun: 83,5 yıl
3. Trabzon: 83,8 yıl
2. Muğla: 84 yıl
1. Tunceli: 84,1 yıl