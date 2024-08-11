Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı

Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye genelinde doğumda beklenen yaşam süresi 77,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre en fazla olan 10 il arasında ise 6'sının Karadeniz bölgesinden olduğu dikkat çekti.

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 1

TÜİK'in 2020-2022 raporlarına göre, Türkiye'de illere göre doğumda beklenen yaşam süresi belirlendi. Ülke genelinde doğumda beklenen yaşam süresi 77,5 yıl olarak hesaplandı.

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 2

Yeni doğan bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşam süresi, 2019-2021 döneminde 77,7 yıl iken, 2020-2022 döneminde 77,5 yıla düştü.

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 3

Kadınların doğumda beklenen yaşam süresi erkeklere göre daha uzun. 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıla gerilerken, kadınlarda bu süre 80,5 yıldan 80,3 yıla düştü.

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 4

Erkekler ile kadınlar arasındaki yaşam süresi farkı ise 5,5 yıl olarak belirlendi.

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 5

TÜİK verilerine göre, yaşam süresinin en yüksek olduğu 10 il ise şu şekilde sıralandı:

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 6

10. Isparta: 82,4 yıl

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 7

9. Antalya: 82,4 yıl

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8. Artvin: 82,7 yıl

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 9

7. Ordu: 83 yıl

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 10

6. Rize: 83,3 yıl

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 11

5. Gümüşhane: 83,5 yıl

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 12

4. Giresun: 83,5 yıl

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 13

3. Trabzon: 83,8 yıl

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 14

2. Muğla: 84 yıl

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Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı 15

1. Tunceli: 84,1 yıl

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