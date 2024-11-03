Türkiye’nin en yaşlı gazisi Trabzon standında ağırlandı

Trabzon'da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet törenlerine davet edilmediği için gözyaşlarına boğulan Kore gazisi Pirağa Uzun'un, “Araba yollamalarına gerek yoktu. Ben otobüsle kendim gelirdim. Ayağım tutuyor" dediği görüntüler sosyal medyada gündem olmuş.

Gazi Uzun, bugün oynanan derbiye davet edildi. Uzun'u stada özel davetli olarak geldi.

Trabzon Valiliği Gazi Uzun'un gündeme gelmesi sonrası yaşlı gaziyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır" demişti.

Trabzonspor kendi sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Uzun ile ilgili paylaşım yaptı.

Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımda:

"Trabzonspor olarak, Türkiye’nin en yaşlı gazilerinden biri olan Pirağa Uzun’u stadyumumuzda ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.

Evimize hoş geldiniz " denildi.