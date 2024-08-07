Türkiye'nin en yoksul şehri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin en yoksul şehri belli oldu

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye'nin en yoksul şehri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en yoksul şehirlerini belirledi.

Yoksulluk oranının en düşük olduğu şehirler dikkat çekerken, bazı iller beklenmedik şekilde listede yer aldı. İşte TÜİK'in açıkladığı rapor ve Türkiye'nin en yoksul şehirlerinin listesi...

ADANA VE MERSİN ZİRVEDE!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin en yoksul şehri Adana oldu. Yoksulluk oranının en yüksek olduğu şehirler arasında %14,4 ile Adana ve Mersin yer alırken, %13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Ağrı, Kars, Siirt ve Ardahan da bu listede yer aldı.

BURSA VE ESKİŞEHİR ŞAŞIRTTI

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, %6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve %7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.

ARAŞTIRMADA HANGİ UNSURLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU?

TÜİK'in 2021 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre gelir bilgileri, bir önceki yıl olan 2020'yi referans alıyor. Gelir hesaplamalarında, hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor.

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