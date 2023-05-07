Türkiye'nin en yüksek şehri belli oldu

Uzmanlar yüksek irtifalarda yaşamanın insanlar açısından hiç de kolay olmadığını, yüksekliğin artmasıyla atmosfer basıncı, sıcaklık, havadaki oksijen miktarının ve nemin azaldığını ifade ediyor. Rakım ölçme işlemi bulunulan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği hesaplanarak ortaya çıkmaktadır.

81 ilin rakımları sıralandığında ise Erzurum bin 890 metre ile ilk sırada yer alıyor. Ardahan bin 870 metre ve Kars bin 768 metre ile listenin ilk sıralarında bulunuyor. Kocaeli 3 metre, Ordu 3 metre ve İzmir 2 metre ile deniz seviyesine en yakın yani rakımı en düşük illerimiz olarak listenin en altında yerlerini aldılar.

Bu arada dünyada yapılan ölçümlere göre; yıl boyu kalıcı olarak en yüksek yerleşim bölgesi Peru'da yer alan 5100 yükseklikte bulunan La Rinconada şehri olarak biliniyor.