Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri

Zeka Testi Merkezi, internet adresinde uyguladığı IQ testinde, kullanıcıların verdiği bilgileri baz alarak Türkiye'nin zeka seviyesi en yüksek illerini ortaya çıkardı. İşte en zeki iller…

Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri

Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan 30 dakikalık IQ testi ile 276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre Türkiye'nin zeka seviyesi en yüksek illeri çıkarıldı.

İlk 20'ye giren iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler dikkat çekti. Listenin zirvesinde Eskişehir yer alırken son sıraya ise Denizli yerleşti.

20. Denizli - 102,14

19. Rize - 102,32

18. Konya - 102,36

17. Uşak - 102,37

16. Karaman - 102,52

15. Yalova - 102,58

14. Zonguldak - 102,68

13. Tekirdağ - 102,82

12. Antalya - 103,29

11. Trabzon - 103,37

10. Kırklareli - 103,28

9. Bursa - 103,47

8. Balıkesir - 103,59

7. Kocaeli - 103,85

6. İstanbul - 104,02

5. Çanakkale - 104,02

4. Muğla - 104,12

3. İzmir - 104.51

2. Ankara - 104,91

1. Eskişehir - 105,20

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