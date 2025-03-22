Türkiye’nin en zengin ili ortaya çıktı! Ne İstanbul ne Ankara bakın neresiymiş

Türkiye'nin şehirleri üzerine yapılan araştırmalar, farklı kriterlere göre zenginlik sıralamalarını ortaya koyuyor. Son yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'nin en zengin şehri İstanbul olarak belirlendi. Bu araştırmada, şehirlerin banka mevduatları, gayrimenkul değerleri, kişi başına düşen gelir gibi çeşitli ekonomik göstergeler dikkate alındı.

Şehirlerin unutulmuş köşelerinde sanatın yeşeren yüzü! Terkedilmiş alanlarda hayat bulan sanat

Ensonhaber'deki habere göre; Türkiye’nin şehirlerin çeşitli şekillerde değerlendirildiği araştırmaya bir yenisi daha eklendi. Bu kez yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin en zengin şehri belli oldu. İşte, Türkiye’nin en zengin şehri...

Ülkemizin illeri üzerinde yapılan bir dizi araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Yapılan araştırma sonucunda 81 il arasındaki en zengin il belli oldu.

Büyükşehirlerde iki tarım ürünü öne çıkıyor! Gökdelenlerde yetiştiriliyor

Çoğu kişinin ilk aklına gelen şehirler arasında yer alan Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i gerisinde bırakarak Türkiye’nin en zengini olan il şaşırtmayı başardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYSH) raporu verilerine göre belirlenen listede bakın en zengin şehir hangisi oldu.

Sessiz şehirler! 'Gürültü kirliliğine son!' Dedirtecek mühendislik haritası

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ

1-KOCAELİ

2-İSTANBUL

3-TEKİRDAĞ

4-ANKARA

5-İZMİR

6-BİLECİK

7-KIRKLARELİ

8-YALOVA

9-BURSA

10-ANTALYA