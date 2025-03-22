Türkiye’nin en zengin ili ortaya çıktı! Ne İstanbul ne Ankara bakın neresiymiş

Kaynak: Ensonhaber
Türkiye’nin en zengin ili ortaya çıktı! Ne İstanbul ne Ankara bakın neresiymiş

Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi, ülkenin ekonomik gelişiminin bölgesel dağılımını gösteriyor. Bu araştırmalar, şehirlerin potansiyellerini ve gelişim alanlarını belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Türkiye'nin şehirleri üzerine yapılan araştırmalar, farklı kriterlere göre zenginlik sıralamalarını ortaya koyuyor. Son yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'nin en zengin şehri İstanbul olarak belirlendi. Bu araştırmada, şehirlerin banka mevduatları, gayrimenkul değerleri, kişi başına düşen gelir gibi çeşitli ekonomik göstergeler dikkate alındı.

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Ensonhaber'deki habere göre; Türkiye’nin şehirlerin çeşitli şekillerde değerlendirildiği araştırmaya bir yenisi daha eklendi. Bu kez yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin en zengin şehri belli oldu. İşte, Türkiye’nin en zengin şehri...

Ülkemizin illeri üzerinde yapılan bir dizi araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Yapılan araştırma sonucunda 81 il arasındaki en zengin il belli oldu.

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Çoğu kişinin ilk aklına gelen şehirler arasında yer alan Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i gerisinde bırakarak Türkiye’nin en zengini olan il şaşırtmayı başardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYSH) raporu verilerine göre belirlenen listede bakın en zengin şehir hangisi oldu.

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İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ

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1-KOCAELİ

2-İSTANBUL

3-TEKİRDAĞ

4-ANKARA

5-İZMİR

6-BİLECİK

7-KIRKLARELİ

8-YALOVA

9-BURSA

10-ANTALYA

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