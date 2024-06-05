Türkiye'nin en zenginiydi. Marketten domates peynir alırken görüntülendi

Mutavazi kişiliği ile tanınan Mehmet Emin Karamehmet uzun sürenin ardından bir markette kendi alışverişini yaparken görüldü.

Mehmet Emin Karamehmet, Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı 'Dünyanın En Zenginleri' sıralamasında 4 milyar dolar ile 29. sırada yer alarak en zengin Türk işadamı olmuştu.

Turkcell' ve Dijitürk'un kurucusu, Çukurova Holding'in sahibi Karamehmet, Akatlar'daki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Mehmet Emin Karamehmet, aldığı ürünleri poşete koyduktan her zamanki mütevaziliği ile gazetecilere selam verdi. Karamehmet, ne yaptığını soran muhabirlere "“Bir şey yapmıyoruz, çalışıyoruz. Hadi sağlıcakla kalın” diyerek müsaade istedi.

MEHMET EMİN KARAMEHMET KİMDİR?

Mehmet Emin Karamehmet; Pamukbank ve Yapı Kredi bankalarının yanı sıra borçları nedeni ile TMSF'nin el koyduğu Turkcell, Digiturk, Skyturk360, Show TV, Akşam Gazetesi ve BMC gibi şirketlerin eski sahibiydi.

Karamehmet hala Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Mehmet Emin Karamehmet 2002 yılında Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren petrol şirketi Genel Enerji'yi kurdu. Daha sonra şirketin yüzde 50'si Nathaniel Philip Rothschild'in kurduğu Vallares yatırım şirketine sattı. Bu birleşme sonucunda 4 milyar dolar değerinde bir şirket ortaya çıktı.

Liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Kolejde tamamlayan Mehmet Emin Karamehmet İngiltere'de Dover College'da ekonomi eğitimi aldı.

Mehmet Emin Karamehmet bir dönem Mersin İdmanyurdu Başkanlığı yaptı.