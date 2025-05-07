Türkiye'nin en zenginleri Fenerbahçe'ye merhem olamadı

Forbes, 4 yıl aradan sonra yeniden 'En Zengin 100 Türk' listesini güncelledi. Listede 4 isim ilk kez kendilerine yer bulurken, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yönetiminde görev yapan 4 iş insanı da bu listede yer aldı.

İşte o isimler;

23) Hamdi Akın: 1 Milyar 700 milyon dolar

43) Ali Koç: 900 milyon dolar

61) Hakan Safi: 760 milyon dolar

86) Nezih Barut: 670 milyon dolar

NOT: Listenin ilk sırasında yine Fenerbahçe'de yönetim kurulunda görev yapmasa kulüpte etkin bir rol oynayan Murat Ülker 5.4 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.