Türkiye'nin en zenginleri Fenerbahçe'ye merhem olamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en zenginleri Fenerbahçe'ye merhem olamadı

En zengin 100 Türk listesi tam 4 yıl sonra yeniden hazırlandı. Listede Fenerbahçe Yönetimi'nden 4 isim yer aldı. İşte detaylar...

Forbes, 4 yıl aradan sonra yeniden 'En Zengin 100 Türk' listesini güncelledi. Listede 4 isim ilk kez kendilerine yer bulurken, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yönetiminde görev yapan 4 iş insanı da bu listede yer aldı.

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İşte o isimler;

23) Hamdi Akın: 1 Milyar 700 milyon dolar

43) Ali Koç: 900 milyon dolar

61) Hakan Safi: 760 milyon dolar

86) Nezih Barut: 670 milyon dolar

NOT: Listenin ilk sırasında yine Fenerbahçe'de yönetim kurulunda görev yapmasa kulüpte etkin bir rol oynayan Murat Ülker 5.4 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

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