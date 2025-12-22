Sosyetenin sevilen isimlerinden birinin ani vefatı büyük üzüntü yaratırken, ölüm nedeni de merak edilmişti. Savcılık, 32 yaşındaki Mizrahi'nin ölüm sebebini açıkladı.
Türkiye'nin en zenginlerinden Özgörkey ailesi yasta! Sosyetenin gözbebeği Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu: Henüz 32 yaşında, yeni anne olmuştu
Türkiye'nin en zengin ailelerinden İzmirli Özgörkey Ailesi'nin kızı Leyla Mizrahi, cumartesi sabahı İstanbul’daki evinde ölü bulundu.
Günaydın Yazarı Bülent Cankurt’un köşesinde paylaştığı bilgilere göre, hafta sonu iş ve cemiyet dünyası acı bir haberle sarsıldı. Sosyetenin tanınan ismi Leyla Mizrahi, cumartesi sabahı evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu.
Henüz 32 yaşında olan ve beş aylık bir oğlu bulunan Leyla Hanım'ın vefatı, tüm sosyeteyi derin bir yasa boğdu.
Acı haberi duyar duymaz neredeyse bütün sosyete, ölüm sebebini öğrenmek amacıyla cenazesinin kaldırıldığı Maslak’taki hastaneye akın etti.
ÖLÜM SEBEBİ: KALP KRİZİ
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu duyurdu.
İzmir’in köklü ailelerinden Özgörkey Ailesi’ne mensup Özlem Özgörkey ile iş insanı Kemal Aktaş’ın kızı olan Leyla Mizrahi, 2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti.
Herkesin imrendiği mutlu bir evliliğe sahip Leyla-Ralfi Mizrahi çifti, beş ay önce bir erkek bebek sahibi olmuş ve ailelerini taçlandırmışlardı.
Leyla Mizrahi'ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.