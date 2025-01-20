Türkiye'nin enerji devi Güriş'ten gururlandıran yatırım. Hibrit GES Projesi elektrik üretimine başladı

Güriş Grubu iştiraki olan MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş., 100 MW kurulu kapasiteye sahip Kocatepe RES Projesi kapsamında tamamladığı 32,5 MW kapasiteli Hibrit Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) devreye aldı.

Yaklaşık 17,7 milyon Amerikan Doları maliyetle tamamlanan proje, tamamen şirketin öz kaynaklarıyla finanse edildi.

Hibrit GES Projesi, yıllık yaklaşık 53 milyon kwh elektrik üretimiyle 22 bin 500 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu yeni yatırımla birlikte, MOGAN Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.058 MW’a ulaştı.

Şirket yetkilileri, projenin MOGAN Enerji’nin ciro ve kârlılığına önemli bir katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Çevre dostu enerji çözümleri geliştirme vizyonuyla yatırımlarını sürdüren MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş., yenilenebilir enerji sektörüne yönelik projelerine devam edeceğini açıkladı.