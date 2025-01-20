Türkiye'nin enerji devi Güriş'ten gururlandıran yatırım. Hibrit GES Projesi elektrik üretimine başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin enerji devi Güriş'ten gururlandıran yatırım. Hibrit GES Projesi elektrik üretimine başladı

Güriş Grubu iştiraki olan MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin Kocatepe RES 32,5 MW kapasiteli hibrit GES Projesi elektrik üretimine başladı.

Güriş Grubu iştiraki olan MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş., 100 MW kurulu kapasiteye sahip Kocatepe RES Projesi kapsamında tamamladığı 32,5 MW kapasiteli Hibrit Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) devreye aldı.

1.jpeg

Yaklaşık 17,7 milyon Amerikan Doları maliyetle tamamlanan proje, tamamen şirketin öz kaynaklarıyla finanse edildi.

Hibrit GES Projesi, yıllık yaklaşık 53 milyon kwh elektrik üretimiyle 22 bin 500 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Bu yeni yatırımla birlikte, MOGAN Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.058 MW’a ulaştı.

2.jpeg

Şirket yetkilileri, projenin MOGAN Enerji’nin ciro ve kârlılığına önemli bir katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Çevre dostu enerji çözümleri geliştirme vizyonuyla yatırımlarını sürdüren MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş., yenilenebilir enerji sektörüne yönelik projelerine devam edeceğini açıkladı.

Son Haberler
39 yıldır ekmeğini çaydanlıktan çıkarıyor
39 yıldır ekmeğini çaydanlıktan çıkarıyor
İYİ Parti’de iki belediye başkanı istifa etti
İYİ Parti’de iki belediye başkanı istifa etti
Kaldırıma seksek oyunu çizdi, renkli görüntüler oluştu
Kaldırıma seksek oyunu çizdi, renkli görüntüler oluştu
Korkutan yangın: Yakıt dolu tanker alev topuna döndü
Korkutan yangın: Yakıt dolu tanker alev topuna döndü
7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi
7 yaşındaki oğlunu vurup kendini eve kilitledi