Türkiye'nin enerji devi satılıyor. İstenen fiyat belli oldu

Türkiye'nin enerji devi Erciyes Anadolu Holding, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılmaya devam ediyor. Holdingin, enerji sektöründeki en büyük şirketi olan RHG Enertürk Enerji, yarın yeniden ihale edilecek.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, bu şirketin holdingin en önemli enerji varlıklarından biri olduğunu belirtiyor.

Daha önce 27 Ağustos 2024’te yapılan ilk ihalede, tekliflerin şartlara uygun bulunmaması nedeniyle satış gerçekleşmemişti. Ancak şimdi, 6 milyar 200 milyon TL muhammen bedel ile yeni bir satış süreci başlatılıyor. İhale, yarın saat 14.00'te yapılacak ve ilgilenen yatırımcılar tekliflerini sunacak.

Erciyes Anadolu Holding’in satış süreci, Kayseri ve Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle izleniyor. Satış, holdingin finansal yapısını güçlendirmeyi ve enerji sektöründeki stratejik adımlarını daha da pekiştirmeyi hedefliyor.