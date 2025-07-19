Türkiye'nin et kralı iflasın pençesinde. Kriz teğet geçmiyor

Türkiye’nin önde gelen et üreticilerinden Seret Et ve Gıda, mali sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortağı Servet Bekar için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu kararla Seret, icra takiplerinden korunarak faaliyetlerini sürdürebilecek.

Mahkeme, konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine de hükmetti. Sektördeki bu gelişme, et ve gıda piyasasında alarm zillerinin çaldığına işaret ediyor.

Son dönemde et sektöründe konkordato ilanları artıyor. Marmara ve Bursa’nın önemli firmalarından Yusuf Et, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nden 3 aylık geçici mühlet aldı. Şirket ortağı Ramazan Tosun’un da dahil olduğu süreç, sektördeki nakit akışı sorunlarını gözler önüne seriyor.

Alanya’da otel ve restoranlara ürün tedarik eden Gülhanlar Güven Gıda da ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato yoluna gitti. Şirkete 3 aylık geçici mühlet verilirken, mali yapılandırma çabaları sürüyor.

İhracatçı firmalar arasında yer alan Çiloğlu Gıda da benzer bir kaderi paylaşıyor. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortakları için 1 yıllık kesin mühlet kararı aldı. Sektör temsilcileri, artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve talep daralmasının firmaları zora soktuğunu belirtiyor.

Uzmanlar, konkordato süreçlerinin firmalara nefes aldırmakla birlikte, sektördeki yapısal sorunlara çözüm bulunmazsa iflasların artabileceği uyarısında bulunuyor. Et fiyatlarındaki artış ve tüketimdeki düşüş, sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.