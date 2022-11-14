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Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı

Türkiye'nin e-ticaret hacmi bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artışla 348 milyar liraya ulaştı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 15:02
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Türkiye'nin e-ticaret hacmi büyüdü. İlk 6 ayda 348 milyar liralık satış yapıldı

Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
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Ticaret Bakanlığı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verileriyle bu yılın 6 aylık dönemine ilişkin elektronik ticaret istatistikleri raporunu hazırladı.

AA muhabirinin rapordan yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 116 arttı ve 348 milyar lirayı buldu.

Bu yılın ilk yarısında siparişler yüzde 38 artışla 1 milyar 654 milyondan 2 milyar 294 milyon adede yükseldi.

Geçen yılın ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,6 olurken söz konusu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5'e yükseldi.

Türkiye'de kişi başına düşen e-ticaret harcaması, yılın ilk yarısında 18-70 yaş nüfusa oranlandığında 4 bin 964 lira oldu. Aynı dönemde İstanbul'da kişi başına düşen e-ticaret harcaması 9 bin 857 lira, Ankara'da 6 bin 64 lira ve İzmir'de 5 bin 230 lira olarak kayıtlara geçti. Bu illeri, 5 bin 80 lira ile Antalya, 5 bin 8 lira ile Kocaeli izledi.

e-ticarette kartla ödeme yapıldı

Ödeme yöntemlerine göre, e-ticaret hacminin yüzde 32'sini 113 milyar lira ile havale/EFT ödemeleri, yüzde 2'sini 7,7 milyar lira ile kapıda ödeme, yüzde 66'sını 228 milyar lira ile kartlı işlemler oluşturdu.

Türkiye'de hem ETBİS'e kayıtlı olup hem de pazar yerlerinde e-ticaret faaliyetinde bulunan 488 bin 706 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin 29 bin 287'si ETBİS'e kayıtlı işletme olarak faaliyet gösterirken 472 bin 840'ı e-ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca ETBİS'e kayıtlı site sayısı 34 bin 931'e ulaştı. 13 bin 421 işletme ise kendi sitesinde e-ticaret faaliyetinde bulunurken e-ticaret pazar yerlerinde de satış yapıyor.

İşletmelerin yüzde 83'ü yalnızca bir, yüzde 8'i iki pazar yerinde satış yapmayı tercih ederken yüzde 4'ü üç pazar yerini, yüzde 5'i ise dört ve üstü pazar yerini tercih ederek satış gerçekleştiriyor.

Ticaret Bakanlığı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verileriyle bu yılın 6 aylık dönemine ilişkin elektronik ticaret istatistikleri raporunu hazırladı.

AA muhabirinin rapordan yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 116 arttı ve 348 milyar lirayı buldu.

Bu yılın ilk yarısında siparişler yüzde 38 artışla 1 milyar 654 milyondan 2 milyar 294 milyon adede yükseldi.

Geçen yılın ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,6 olurken söz konusu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5'e yükseldi.

Türkiye'de kişi başına düşen e-ticaret harcaması, yılın ilk yarısında 18-70 yaş nüfusa oranlandığında 4 bin 964 lira oldu. Aynı dönemde İstanbul'da kişi başına düşen e-ticaret harcaması 9 bin 857 lira, Ankara'da 6 bin 64 lira ve İzmir'de 5 bin 230 lira olarak kayıtlara geçti. Bu illeri, 5 bin 80 lira ile Antalya, 5 bin 8 lira ile Kocaeli izledi.

e-ticarette kartla ödeme yapıldı

Ödeme yöntemlerine göre, e-ticaret hacminin yüzde 32'sini 113 milyar lira ile havale/EFT ödemeleri, yüzde 2'sini 7,7 milyar lira ile kapıda ödeme, yüzde 66'sını 228 milyar lira ile kartlı işlemler oluşturdu.

Türkiye'de hem ETBİS'e kayıtlı olup hem de pazar yerlerinde e-ticaret faaliyetinde bulunan 488 bin 706 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin 29 bin 287'si ETBİS'e kayıtlı işletme olarak faaliyet gösterirken 472 bin 840'ı e-ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca ETBİS'e kayıtlı site sayısı 34 bin 931'e ulaştı. 13 bin 421 işletme ise kendi sitesinde e-ticaret faaliyetinde bulunurken e-ticaret pazar yerlerinde de satış yapıyor.

İşletmelerin yüzde 83'ü yalnızca bir, yüzde 8'i iki pazar yerinde satış yapmayı tercih ederken yüzde 4'ü üç pazar yerini, yüzde 5'i ise dört ve üstü pazar yerini tercih ederek satış gerçekleştiriyor.

e-ticarette ortalama sepet tutarı 152 lira olarak belirlendi. Bu oran, kartlı işlemlerde 237 lirayı bulurken kapıdan ödemede 100 lira, havale-EFT'de 89 lira oldu.

2022 yılı ilk 6 ayında tüm gönderiler içinde e-ticaret gönderilerinin oranı yüzde 59,5 olarak tespit edildi.

Sektörel olarak ortalama sepet tutarı bu dönemde konaklamada 5 bin 358 lira, hava yollarında 2 bin 645 lira, giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe 373 lira ve elektronikte 257 lira olarak hesaplandı.

e-ticaret harcamalarının yüzde 86'sı peşin ödeme yapılarak, yüzde 14'ü ise taksitli ödemeyle gerçekleşti. Sektörel olarak bakıldığında ise ev ve dekorasyonda yüzde 73, beyaz eşyada yüzde 31, elektronikte yüzde 27, giyimde yüzde 28, seyahatte yüzde 11, konaklamada yüzde 12, hava yollarında yüzde 11, kitap ve dergide ise yüzde 7 taksitli işlem tercih edildi.

 

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