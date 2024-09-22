İktidar halkın gerçek gündeminin üstünü yapay gündemlerle örtmeye, muhalefette buna çanak tutmaya devam etsin!

Türkiye her geçen gün batıyor!

Çırpındıkça daha da dibe gidiyoruz!

Bakmayın siz iktidar yalakalarının çıkıp 2027’de her vatandaş ev, araba alabilecek demesine, “dolar 3 TL’yi geçerse yüzüme tükürün”den farkı yok bu açıklamanın!

Nasılsa Türk toplumu hemen unutur, İşkembe-i Kübra’dan atıyorlar!

Nasıl olsa hesap soran çıkmayacak, çıkan olsa ne olur ki, utanmaz açıklamalarla örtbas edersin nasıl olsa!

Halkın gerçek gündemi ekonomi kardeşim, ekonomi!

Geçinemiyor vatandaş!

Bakın geçtiğimiz hafta yazdım!

4 kişilik bir aile, 3 öğün simit çay yiyip içse aylık ortalama masrafları 9 bin TL!

Bu tutar asgari ücretin % 52.93’ü, en düşük emekli maaşının ise %72’si!

Nasıl geçinsin bu insanlar?

Sabahları bakın toplu taşımaya bir tane yüzü gülen insan var mı?

Herkes birbirine bir şey dese de saldırsak diye kaşları çatık bir vaziyette, aportta bekliyor!

Sizi Dilan Polatlarla, Candan Kardeşlerle oyalıyorlar!

Yetmiyor politik zeminde oyalamaya gidiyorlar!

Teğmenler tartışması yaratıyorlar, anayasa tartışması yaratıyorlar yetmiyor Bilal Erdoğan sahaya iniyor, onun söylemleriyle oyalıyorlar!

Oyalıyorlar da oyalıyorlar!

Asıl gündemi; açlığı, yokluğu, yoksulluğu sumen altı ediyorlar!

Geçtiğimiz gün bir video yayınlandı sosyal medyada, ilkokula giden bir kız çocuğu videosunu çeken kişiden “kıyma ve okul kıyafetleri” istiyordu!

İşte Türkiye’nin gerçek gündemi bu!

Bu ülkede binlerce çocuğun yatağa aç girmesi gündem!

Yoksulluk nedeniyle intihar eden vatandaşlar gündem!

Yokluktan bebeklerin donarak ölmesidir bu ülkenin gerçek gündemi!

Çocuğuna süt alamayan annenin gözyaşlarıdır bu ülkenin gerçek gündemi!

Bütçe açığının Ağustos’ta 129,6 milyar TL açık vermesidir gündem!

Okula başlayan öğrencilere “Askıda Kırtasiye” uygulamasıdır bu ülkenin gündemi!

Bir babanın çocuğuna kurşun kalem dahi alamamasıdır gündem!

Gerçek gündem nedir biliyor musunuz?

“Askıda ekmek”tir!

“Askıda yemek”tir”

“Askıda fatura”dır!

Kur Korumalı Mevduatla fakirin parasının zengine aktarıldığı Kur Korumalı Mevduatın Türkiye’ye 2 yıllık zararının 1 Trilyon 58 Milyar TL olmasıdır!

Vatandaşın parasının yandaşın cebine doldurulmasıdır gerçek gündem!

Aldanmayın yapay gündemlere!

Teğmenler, Anayasa, Polatgiller, Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı derken “Sessizce” batıyoruz!