Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı!

Türkiye'de gıda sektörünün önde gelen firmalarından Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sakarya’nın Hendek ilçesindeki noodle fabrikasını içindeki makine ve ekipmanları ile birlikte Japonya merkezli gıda devi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.’ye devretti.

80'DEN FAZLA ÜLKEDE SATIŞ YAPIYOR

1948’de Japonya’da Momofuku Ando tarafından kurulan, 80’den fazla ülkede satış yapan Nissin Foods, hazır noodle sektörünün öncüsü olarak biliniyor.

Satış, 30 Eylül 2025’te gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında onaylandı. Şirket, Devir Sözleşmesini 1 Ekim'de (2025) imzaladı.

Açıklamada, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında yatırımcılara ayrılma hakkı doğurmadığı da belirtildi.

Köprü ve tünellere bir zam daha!