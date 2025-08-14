Türkiye'nin gıda devi için konkordato ilan edildi! Piyasaya 3 milyar TL borç iddiası

Bilecik 3. Asliye Mahkemesi, 8 Ağustos 2025 tarihli kararıyla, finansal zorluklar yaşayan Erşan Et için 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süre içinde firmanın mali durumunu incelemek üzere üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atandı.

Heyette Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Belkıs Öztürk, İcra İflas Hukuku Uzmanı Şevki Yetiker ve Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Efsal Uzun görev yapacak. Mahkeme, şirketin borçlarını ödeme kabiliyetini ve yeniden yapılandırma potansiyelini değerlendirecek.

FİNANSAL ZORLUKLARIN GÖLGESİNDE BÜYÜK TEDARİKÇİ

Erşan Et, Türkiye’nin en büyük market zincirleri ve fast-food markalarına et ve burger köftesi tedarik eden kilit bir oyuncu. Metro, Migros, Carrefour, BİM, Şok, A101, Özdilek, Çağdaş ve McDonald’s gibi dev zincirlerle çalışan şirket, son yıllarda Türkiye’de uygulanan sıkı para politikalarının etkisiyle mali darboğaza sürüklendi.

Sektör kaynaklarına göre, firmanın piyasaya yaklaşık 3 milyar TL borcu bulunduğu iddia ediliyor. Bu durum, gıda sektöründeki diğer firmalar için de alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

KONKORDATO SÜRECİNDE KRİTİK 3 AY

Önümüzdeki üç ay boyunca, konkordato komiser heyeti Erşan Et’in mali durumunu detaylı bir şekilde inceleyecek. Bu süreçte, şirketin borçlarını ödeme kapasitesi, varlıkları ve yeniden yapılandırma planları değerlendirilecek. Mahkeme, incelemeler sonucunda geçici mühleti 1 yıl süreyle kesin mühlete çevirebilir ya da ekonomik taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda iflas kararı verebilir. Erşan Et’in konkordato süreci, Türkiye gıda sektöründe önemli bir emsal teşkil edebilir.

SEKTÖRDE DOMİNO ETKİSİ ENDİŞESİ

Erşan Et’in konkordato ilanı, Türkiye’nin gıda ve perakende sektöründe yankı uyandırdı. Şirketin tedarik zincirindeki kritik rolü, konkordato sürecinin yalnızca firmayı değil, iş ortaklarını ve sektörü de etkileyebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, sıkı para politikalarının KOBİ’lerden büyük ölçekli firmalara kadar geniş bir yelpazede finansal baskı yarattığını, Erşan Et’in durumunun ise bu tablonun bir yansıması olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki dönemde, konkordato sürecinin sonucu ve firmanın alacağı yol, sektördeki diğer oyuncular için de belirleyici olacak.