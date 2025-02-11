Türkiye'nin gıda devi iflasın pençesinde. Rakipleri bile şokta

Türkiye'nin çikolata devi Erdem Çikolata, konkordato talebiyle sektörde büyük bir şok yarattı. 15 yıllık geçmişe sahip olan firma, mali zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

Gaziantep'in köklü markalarından Erdem Çikolata, Türkiye genelinde çikolata, bisküvi ve toz içecek üretimiyle tanınan bir firma olarak sektörün öncülerindendi. Ancak, son zamanlarda mali krizle karşılaşan firma, geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulundu.

Türkiye'de sanayi sektöründe yaşanan daralma ve artan maliyetler, birçok şirketin iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olurken, Erdem Çikolata'nın bu kararı sektörün önemli oyuncularını bile şok etti.

Şirketin, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurduğu ve bu başvuru sonucunda geçici mühlet kararı aldığı duyuruldu. İlan.gov.tr üzerinden yayımlanan duyuruda, şirketin 19 Aralık 2024 tarihinde saat 09:52'den itibaren üç ay süreyle geçici konkordato mühleti aldığı belirtildi. 17 Aralık 2024'te açılan dava ile bu mühletin talep edildiği ve dava duruşmasının ise 6 Mart 2025 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Erdem Çikolata, 15 yıldır Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ürün tedarik eden bir markaydı. Şirketin mali gücündeki zorluklar, artan üretim maliyetleri ve azalan talep nedeniyle bu noktaya geldiği ifade ediliyor. Bu durum, sadece Erdem Çikolata’nın çalışanlarını değil, aynı zamanda sektördeki birçok kişi ve rakibi de tedirgin etti. Yüzlerce çalışan, işsiz kalma korkusuyla karşı karşıya kaldı.

Firma, geçici komiserlerin denetimine alındı. Alacaklılar, yedi gün içinde itirazda bulunabilecek ve bu çerçevede konkordatonun iptali talebinde bulunabilecekler. Şirketin, iflas sürecini başarıyla aşması için ne kadar zaman alacağı, sektörde büyük bir merak konusu.

Erdem Çikolata’nın bu zor dönemi aşabilmesi için alacaklılarıyla anlaşmaya varması ve mali yapısını güçlendirmesi gerektiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, bu gelişmenin sadece Erdem Çikolata’yı değil, Türkiye’deki diğer gıda üreticilerini de etkileme potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor. Çikolata, bisküvi ve içecek sektöründe pek çok firma, artan maliyetler ve küçülen pazarlar nedeniyle benzer zorluklar yaşamaya devam ediyor.