Türkiye'nin giyim devi iflas etti. Şubelerini kapatıyor 1200 kişi işsiz kalacak

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Türkiye'nin giyim devi iflas etti. Şubelerini kapatıyor 1200 kişi işsiz kalacak

Fransa'nın dünyaca ünlü giyim devi Naf Naf'ı 2020 yılında Türk iş insanları satın alarak şube sayısını artırdı. Bu büyüme ekonomik olarak giyim devini olumsuz etkiledi. Geçen yıl konkordato ilan eden giyim devinin mahkeme iflasına karar verdi. 215 mağazası kapatılıyor.

Ekonomik kriz bir çok ülkeyi etkisi altına almaya devam ediyor. Hemen hemen her gün onlarca büyüklü küçüklü şirketler ya konkordato ilan ediyor ya da iflasına karar veriliyor.

50 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren Fransa merkezli giyim markası Naf Naf 2020 yılında Türk iş insanları tarafından kurulan SY Corporate tarafından satın alındı.

Türk iş adamları ilk önce markanın şube sayısını artırdı. Fransa dışındaki mal varlığını genişletti. Ancak ekonodmik krizin vurduğu şirket kendini toplayamadı.

2023 yılının Ekim ayında konkordato başvurusunda bulunan 51 yıllık Naf Naf'ın iflasına mahkeme karar verdi.

Naf Naf’ın iflası, şirketin 215’ten fazla şubesinin kapatacak. Bu şubelerde çalışan toplam 1200’ü aşkın çalışanı işsizler ordusuna katılacak.

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