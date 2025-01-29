Türkiye'nin gözdesi rekor paraya satıldı! Yaz aylarında vatandaşların tercih noktasıydı

Tatilbudur’un yüzde 64,15’ oranına sahip olan İş Girişim, kalan yüzde 35,83’lük hisseleri de 1 milyar 775 milyon TL karşılığında satın aldı.

Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu’ndan onay almasının ardından 27 Ocak 2025 tarihinde resmen sona erdi. İşlemle ilgili ayrıntılar İş Girişim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerçekleştirilen açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada, işlem bedelinin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanılan krediyle finanse edildiği ifade edildi.

İş Girişim Şirketi, 2015 senesinde Tatilbudur’a hissesini satın alarak pay sahibi olmuştu. Zaman içinde hisselerini yükselten şirket, son olarak Derya Bülent Kuş’a ait yüzde 35,83’lük hisseyi de alarak Tatilbudur’un tek sahibi oldu.

Bu satın alma ile beraber Tatilbudur’un yönetimi tamamen İş Girişim’in kontrolüne geçti.