Türkiye'nin gözü kulağı Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararına çevrildi! İşte son tahminler...

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Saat 14.00'da karar, Merkez Bankası'nın sitesinden duyurulacak.

BEKLENTİLER 250 PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Anadolu Ajansı'nın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin beklentisi 250 baz puanlık indirimle faizin yüzde 45'ten yüzde 42,5 seviyesine çekilmesi yönünde.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medya hesabından faiz kararına ilişkin yaptığı paylaşımda beklentisinin bu yönde olduğunu söyledi.

Kara, "Yarınki TCMB toplantısı için gönlümden geçen 200 baz puan, tahminim ise 250 baz puan indirim. 250'den fazla olur mu? Böyle bir karar beklentileri bozar ve döviz rezervi kaybına neden olur bu nedenle yapılma olasılığı çok düşük." dedi.

Yarınki TCMB toplantısı için gönlümden geçen 200 baz puan, tahminim ise 250 baz puan indirim.



250’den fazla olur mu?

Böyle bir karar beklentileri bozar ve döviz rezervi kaybına neden olur bu nedenle yapılma olasılığı çok düşük. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 5, 2025

İLK KEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİTMİŞTİ

Merkez Bankası 26 Aralık'taki PPK toplantısında 22 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50'den 47,5'e düşürmüştü. Son olarak 23 Ocak'ta toplanan Kurul faizi düşürmeyi sürdürerek politika faizinin yüzde 45'e indirilmesine karar vermişti.