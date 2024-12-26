Türkiye'nin gözü Narin davasında! İşte duruşmada yaşanan gelişmeler…

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin başlatılan davanın ikinci duruşması bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç, İhsan Yalçın ve Rojda Altıntaş'ın duruşma salonundan canlı aktarıyor.

10.53: “ARALARINDA 'ENES' DİYORLARDI”

Savcı: Enes kelimesi çok geçiyor. Neden Enes konusunu duymadığını söylüyorsun?

Ahmet Akgün: Kendi aralarında Enes diyorlardı.

Savcı: Onların kendi aralarında konuştuklarını anlat.

Ahmet Akgün: Ben bir şey görmedim.

Savcı: Ben senin hakkını savunacağım. Ne konuşuyorlardı söyle. Biliyor bu başkanım. Net konuş.

Ahmet Akgün: Savcım ben bir şey görmedim, duymadım.

"DARBETTİLER" DEYİP AĞLADI

Çoban Ahmet, Güran ailesinin sorguya çektiği o günü anlattı, gözyaşlarına hakim olamadı:

Ahmet Akgün: Gittim, 'Ne var?' dedim Erhan abi. Erhan abi dedi, 'Sen çöldesin, hayvanlarla ilgilisin, bir şey gördün mü?' Hayır, görmedim dedim. Zaten benim bir gözüm sakattır.

Mahkeme Başkanı: Allah şifa versin. Sen Narin’i gördün mü?

Ahmet Akgün: Hayır, görmedim.

Mahkeme Başkanı: Peki, size ne sordular?

Ahmet Akgün: Bana dediler, 'Sen hiç birine denk geldin mi?'

Mahkeme Başkanı: Peki, sana neden inanmıyorlar? Hatta arka tarafa gidiyorsunuz? Bir şey yaptılar mı?

Ahmet Akgün: Burama vurdular. (Ağlamaya başladı.)

Mahkeme Başkanı, yanına geldi: Sakin ol, bir şey yok.

Mahkeme Başkanı: Kız meselesi nedir?

Ahmet Akgün: Ben görmedim.

Mahkeme Başkanı: Ama sana 'Kız gördün mü?' diyorlar.

Ahmet Akgün: Ben bir şey görmedim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

Mahkeme Başkanı: Bu olaydan sonra sana baskı yapan oldu mu?

Ahmet Akgün: Hayır, olmadı.

Mahkeme Başkanı: Seni tehdit ettiler mi?

Ahmet Akgün: Hayır, etmediler.

Mahkeme Başkanı: Sana saat mi aldılar?

Ahmet Akgün: Evet, saat aldılar.

Mahkeme Başkanı: Seni tembihlediler mi, 'Bilmiyorum' de dediler mi?

Ahmet Akgün: Vallahi başkanım, bana öyle bir şey demediler.

Mahkeme Başkanı: Bu olaydan sonra televizyona çıkmışsın, ben görmedim ama sana bir şey dediler mi?

Ahmet Akgün: Hayır demediler.

10.26: DURUŞMAYA ARA

Duruşma, verilen 5 dakikalık aranın ardından tekrar başladı. Tanık çoban Ahmet A. dinlenecek.

10.25: SAATİNİ HATIRLAMIYORUM'

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Adnan Aktaş: Aşağı tarlaya hiç inmiş miydin?

Ramazan Atasoy: Bir kere indim.

Pedagog: Senin aşağı tarlada çalıştığın alanda tümsek var mı? Her yeri görebileceğin şekilde bir şey var mı?

Ramazan Atasoy: Yok.

Pedagog: İki tarlanın arasında tümsek bir alan var mı?

Ramazan Atasoy: Yok. Bir tarla bitiyor, diğeri başlıyor.

Nevzat Bahtiyar’ın diğer avukatı Ali Eryılmaz: Salim Güran kayınpederini tanıyor mu?

Ramazan Atasoy: Belki bir sefer gitmişimdir, fıskiye sorunu ile ilgili, belki onun eviyle alakalıydı.

Avukat Ali Eryılmaz: Olay günü çiftliğe gitmişler mi?

Ramazan Atasoy: Gittik. Salim Güran ile gittik ama saatini hatırlamıyorum.

Ali Eryılmaz: O gün Mahfus isimli biriyle tanıştın mı?

Ramazan Atasoy: Çiftliğin sahibi o. Olaydan sonra da babamla gittik. Bana ineklerin pisliğini oraya bırakmamamı söyledi.

Mahkeme Başkanı: Diğer soru suçlayıcı olduğu için sorulmasını istemedi.

Ramazan Atasoy’un tanıklığı son buldu.

10.06'BENİ DÖVDÜLER'

Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ: İfaden alınırken sana herhangi bir şekilde şiddet uygulandı mı?

Ramazan Atasoy: Biri geldi arkamdan vurdu. Karakolda beni dövdüler. Nefesim kesildi. Bir komutan geldi ‘Bunun suçu yok bunu dövmeyin’ dedi.

10.00. MAHKEME BAŞKANI AYAKTA

Mahkeme başkanının duruşmayı ayakta yönettiği görüldü. Ramazan Atasoy'un ifadesinde sürekli "Bilmiyorum" demesi üzerine mahkeme başkanı "Verdiği ifade çelişkileri gidermiyor" dedi.

09.50: TARLADAKİ DİĞER KİŞİ KİM?

Avukat Nahit Eren: Sen soruşturma aşamasında Salim’in sürekli yanında olduğunu söylemişsin. Bununla ilgili bir tehdit mi aldın böyle söyle diye?

Ramazan Atasoy: Yok kimse böyle söylememi söylemedi.

Avukat Nahit Eren: Olay günü tarlaya başka gelen giden oldu mu?

Ramazan Atasoy: Hindilerini ve kuzularını getiren biri var, her gün geliyordu. Olay günü mü, değil mi bilmiyorum ama 2 kişi sabah ve öğleden sonra geldi gibi.

Avukat Nahit Eren: Ramazan sen o gün yukarı ve aşağı tarlaya gitmişsin. Peki Tavşantepe köyüne gittin mi?

Ramazan Atasoy: Hatırlamıyorum.

Avukat Nahit Eren: Ama gittiğini söylemişsin.

Ramazan Atasoy: Valla hatırlamıyorum.

Avukat Nahit Eren: Salim Güran saat 3-4 gibi yanına geldiğinde üzerinde hangi kıyafet vardı?

Ramazan Atasoy: Tarla kıyafeti yoktu.

Avukat Nahit Eren: Peki üzerini değiştirip geldiğinde üzerinde ne vardı?

Ramazan Atasoy: Bu kez üzerinde tarla kıyafeti vardı.

09.48: SAVCIDAN 'ÇELİŞKİ' SORULARI

Savcı: (Pedagoga) 3-4 arası çelişki giderilemedi, ısrarcı mısınız?

Pedagog: (Ramazan’a sorarak) 3-4 arası Salim yanınızda mıydı?

Ramazan Atasoy: Yanımdaydı.

Savcı: Çelişki giderilemedi, telefon kayıtlarına göre Salim Güran, Mehmet Selim Arasoy’u saat 17.00’de aramış.

Pedagog: 3-4 arası değil de saat 5 olabilir mi?

Ramazan Atasoy: Tam hatırlamıyorum. Salim Güran yanıma geldiğinde, yaklaşık 20 dakika sonra babamı aradı.

09.45: ÇELİŞKİLİ İFADELER

Ramazan Atasoy'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti.

Pedagog: Salim Güran ile bir ses kaydı konuşman var, hatırlıyor musun?

Ramazan Atasoy: Hayır.

Pedagog: Şimdi sana dinleteceğim. (Ses kaydını Ramazan dinler.)

Ramazan Atasoy: Mısır sülükleri var, fıskiye çalışmıştı. O sülükler yürüyor, düştüğü zaman da yürüyor.

Pedagog: Bu kayıt saat 18.30’da alınmış, ama sen o saatte yemek yediğini söyledin.

Mahkeme Başkanı: (Araya girerek) O saat farklı olabilir.

Avukatlar: (İtiraz ederek) O konuşmadaki zamanlamanın doğruluğu sorgulanmalı.

Ramazan Atasoy: Başka günlerde de aranıyordu.

Pedagog: O günkü konuşma ile ilgili ne söylemek istersin?

Ramazan Atasoy: O benim patronum.

Mahkeme Başkanı: (Araya girerek) Ramazan, tutuklandığında Salim’e küfür ederek bir şeyler söylemiştin. O tutanağı sorabilir misiniz?

Pedagog: Ramazan, sen “Salim, senin yüzünden başımıza bunlar geldi, üstü ıslaktı, değiştirmişti” demişsin.

Ramazan Atasoy: Ben ifademi okumadım, sadece imza attım.

Mahkeme Başkanı: O ifadeyi tutuklandıktan sonra ağlayarak söyledi, ifade tutanağında değil.

Pedagog: Bekleme odasında ağlamışsın ve bir şeyler söylemişsin.

Ramazan Atasoy: Bilmiyorum.

Pedagog: Salim’in ayakları ıslak mıydı?

Ramazan Atasoy: Hatırlamıyorum, dikkat etmedim.

Pedagog: Salim yanındayken baban neredeydi?

Ramazan Atasoy: Salim 3-4 civarı yanıma geldi. Babam da çay içtikten sonra, saat 5 civarı geldi.

Pedagog: Salim, babanı ne zaman aradı?

Ramazan Atasoy: Geldiğinde aradı, “Neredesin?” dedi. Babam da “İşçileri bırakıyorum” dedi.

Pedagog: Sizin kaçak elektrik için kullandığınız bir alet mi var?

Ramazan Atasoy: Ben kullanmıyorum, sonradan öğrendim. Ses kaydında konuşulan kaçak elektrik değil, fıskiye meselesidir.

Pedagog: Sen 3-4 gibi “Salim yanıma geldi” diyorsun, ama saat 4’te Salim seni arıyor. Eğer 4’te yanındaysa, neden seni telefonla arıyor?

Ramazan Atasoy: Gitti, geldi; kıyafetlerini değiştirdi. Babam suyu değiştirmeye gitti. Salim de “Ben üstümü değiştireyim, senin yanına geleyim” dedi. Ben de o gelmeden işimi bitirdim. Saat 18 civarıydı.

09.20: İLK TANIK İFADE VERİYOR

İlk tanık, Salim Güran’ın çalışanı olan 15 yaşındaki Ramazan Atasoy. Ramazan Atasoy, SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılıyor. Beyaz kazak giymiş olan Ramazan Atasoy, pedagojik eşliğinde ifade veriyor.

Ramazan Atasoy: Tavşantepe’ye bir kere gittim. Babam ve Salim Güran ile gittim. Salim Güran ile tarlada buluştuk. İlk olay günü, saat sabah 8-9 civarıydı. Salim, yaklaşık bir saat yanımızda kaldı, sonra gitti. Babam da işçileri almaya gitti. Saat 13.30 gibi gitti, ben orada kaldım. Saat 3-4 gibi Salim Güran yanıma geldi. “Baban nerede?” dedi, sonra babamı aradı ve “İşçileri dağıt, gel” dedi. Biraz oturduk, çay yaptık. Saat kaçtı bilmiyorum, ama yine babamı aradı ve “Neredesin?” dedi. Salim Güran ile birlikte çay içtik. Çay soğuduğunda babam geldi.

Pedagog: Orası neresi?

Ramazan Atasoy: Tavşantepe.

Pedagog: Salim Güran nasıldı?

Ramazan Atasoy: Her zamanki gibi, normaldi.

Pedagog: Salim sonra ne yaptı?

Ramazan Atasoy: Üstünü değiştirmeye gitti.

Pedagog: Sonra ne yaptınız?

Ramazan Atasoy: Babam ve Salim Güran geldi, yemek yedik, telefonlara baktık. Birisi Salim Güran’ı aradı. Salim, “Bu saatte kız kaybolur mu?” dedi.

09.10TUTUKLU SANIKLAR GETİRİLDİ

Tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Adliye önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu. Baba Arif Güran, "müşteki", 1'i tutuklu 3 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.