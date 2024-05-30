Türkiye'nin gri listeden çıkacağı tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Bloomberg
Türkiye'nin gri listeden çıkacağı tarih belli oldu

Bloomberg’in aktardığı habere göre, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.

FATF, mayıs ayında Türkiye'ye gelerek yaptığı denetimlerde yasa dışı para akışını önleme konusunda önemli ilerleme olduğunu tespit etti.

TÜRKİYE 28 HAZİRAN'DA LİSTEDEN ÇIKABİLİR

Henüz kesin bir karar çıkmamış olsa da ziyaretin sonuçlarına göre, FATF 28 Haziran'da Singapur'da yapacağı toplantıda Türkiye'yi 'gri liste'den çıkarılabileceği öne sürüldü.

Türkiye'nin listeden çıkabilmesi için üyelerin 'nitelikli çoğunluğunun' karara destek vermesi gerektiği belirtilirken, negatif oylar gelmesi halinde sürecin uzayabileceği söyleniyor.

YATIRIM AÇISINDAN ENGEL TEŞKİL EDİYORDU

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'Gri liste' ülkelerin kara paraya dikkat etmelerine yönelik bir uyarı niteliği taşırken, yatırımcılar bu uyarıyı dikkate alıyor.

Türkiye, gri listeye Ekim 2021 tarihinde alınmıştı.

Ülkelere yatırım konusunda da sorun olabilecek bir durum olan gri listeden çıkmak için ekonomi yönetimi uzun süredir çalışmalar yapıyordu. Kripto paralara yönelik düzenleme de bu kapsamda atılan adımlardan biri olmuştu.

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